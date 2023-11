Consegnato il ricavato dell’8ª Passeggiata per la Vita svoltasi a Dronero lo scorso 24 settembre

È avvenuta lunedì mattina, 31 ottobre, da parte delle famiglie Brignone e Rubino, l’ufficiale consegna del ricavato dell’8ª Passeggiata per la Vita, svoltasi a Dronero lo scorso 24 settembre.

Nei loro occhi un’immensa gioia. Ancora una volta l’evento ha conquistato il record di iscritti: ben 4.121 pettorali venduti, compresi i 210 per gli amici a quattro zampe. A essere raccolta in totale la cifra di 24.337,22 euro, a sostegno ed equamente divisa a due lodevoli associazioni del nostro territorio: l’A.I.L. sezione di Cuneo dedicata a Paolo Rubino e “Il Fiore della Vita” di Savigliano.

Questo il sentito e commosso ringraziamento da parte delle famiglie Brignone e Rubino: “Grazie al lavoro dei tanti volontari, dei tanti sostenitori e di tutti voi che avete partecipato all’8^ edizione della Passeggiata per la Vita, tutti insieme ci siamo nuovamente superati! Permetteteci di ringraziare le amministrazioni comunali di Dronero e Roccabruna, i loro uffici tecnici e la polizia locale di Dronero, per il supporto logistico, la locale stazione dei Carabinieri, la Croce Rossa di Dronero per il servizio svolto sia sulla piazza che lungo tutto il percorso, ed i carabinieri in congedo di Saluzzo, il soccorso radio di Saluzzo, la Protezione Civile di Dronero, il gruppo A.I.B. di Roccabruna, che hanno gestito la viabilità.

Un ringraziamento doveroso lo dobbiamo anche agli Studi di Ingegneria Cattaneo Alessandro e Pellegrino Ugo, che, proseguendo quanto iniziato dall’Ing. Ivo Pellegrino che ci ha sostenuto in tutte le passate edizioni, ci hanno seguiti per il piano di sicurezza con competenza ed abnegazione. Un grande grazie va a Andrea Caponnetto e Serena, che per tutta la mattinata hanno animato la piazza con tanta musica, riscaldandoci per la Passeggiata. Un grazie anche al Sindaco di Montemale ed alla sua ProLoco per la disponibilità dimostrata anche quest’anno nei nostri confronti.

E infine, ancora grazie a Irene Aimar che ci ha fatto dono del costume della mascotte “PAN” (Paolo e Anna), egregiamente indossato da un caro amico di Anna.I nostri giovani sicuramente avranno sorriso a vedere nuovamente tante persone che hanno lavorato e si sono impegnate gratuitamente affinché tutto funzionasse nel migliore dei modi, avranno sorriso sicuramente a vedere le tante vetrine dei negozi addobbate con le maglie delle scorse edizioni della Passeggiata, e continueranno a sorridere nel vedere la curiosità di tanti per sapere il colore della maglia della prossima edizione… Loro sanno di essere sempre i primi a saperlo.

Con il lavoro di tutti i volontari e con l’aiuto dei tanti sostenitori della “Passeggiata per la Vita”, anche quest’anno riusciamo a devolvere sia a Il Fiore della Vita di Savigliano, sia all’A.I.L. sezione di Cuneo, la bella cifra di € 12.168,61. Noi siamo veramente fieri di tutto questo, fieri di essere riusciti, con l’aiuto di tutti voi, a creare una giornata di festa, una giornata colma di sorrisi, una giornata semplice ma in amicizia, in ricordo dei nostri giovani. L’impegno da parte nostra è sempre di impegnare fino all’ultimo centesimo questi fondi a favore di chi in questo momento è meno fortunato di noi, e comunque sempre in favore dei nostri malati e delle loro famiglie.

Grazie veramente per tutto. Il giorno della Passeggiata per la Vita ci siamo dimenticati di invitarvi tutti alla 9^ edizione: sarà il 22 settembre 2024. Vi aspettiamo!”.

L’invito così all’anno prossimo, continuando tenaci a sostenere la ricerca, i suoi sviluppi, ed avviare progetti importanti a sostegno di quanti si trovano purtroppo ad affrontare la malattia oncologica ed alle loro famiglie. Il ricordo indelebile di Anna e Paolo.