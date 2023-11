Donazione di sangue con il gruppo Adas di Tarantasca

Il Gruppo Adas Donatori Sangue di Tarantasca invita tutti i maggiorenni in buona salute a partecipare all’ultimo prelievo di sangue di quest’anno, dalle 8 alle 11, presso il salone polivalente sopra il centro anziani di Tarantasca.



La donazione del sangue è un atto di generosità che salva vite umane. Diventare un donatore di sangue attivo può portare benefici alla tua salute personale, riducendo il rischio di alcune malattie e contribuendo a migliorare il benessere generale.



Abbiamo accolto l’appello diretto de sindaco di Tarantasca Giancarlo Armando: "In qualità di primo cittadino ma soprattutto di donatore periodico, ritengo la donazione di sangue un gesto importante di solidarietà oltre che uno dei valori fondamentali per la nostra comunità. Invito tutti - specialmente i giovani di Tarantasca, San Chiaffredo e dintorni - a diventare donatori per contribuire a salvare vite umane."



Unisciti a noi sabato 11 novembre e regala il tuo prezioso dono di vita.

Non puoi donare sabato 11? Puoi farlo presso i centri trasfusionali.



Per informazioni e prenotazioni contatta il referente al 3485913973 anche via whatsapp.