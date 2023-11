Il buschese Giorgio Tomatis, campione di Arrampicata, in corsa per partecipare alle prossime Olimpiadi

Il giovane atleta buschese Giorgio Tomatis del Centro Sportivo Esercito quest’anno ha conquistato il secondo posto agli European Games in Polonia, il titolo di vice-campione italiano e vinto il circuito di Coppa Italia nella disciplina “Lead”. Il sindaco Marco Gallo e l’assessore allo Sport Diego Bressi hanno fatto giungere al giovane buschese i complimenti della città: “Grande risultati sportivi: Giorgio è un esempio di volontà in una disciplina assai impegnativa”.



Al sito del Comune il giovane atleta, 20 anni, professionista di Arrampicata del Centro Sportivo Esercito racconta la sua precoce carriera: “Ho iniziato ad arrampicare da molto piccolo, circa 5 anni, - dice - grazie ai miei genitori, che mi hanno trasmesso questa passione. Sono riuscito a crescere sempre di più in questo sport e arrivare ora a gareggiare in campo mondiale e giocarmi un posto fra i 20 atleti al mondo per le Olimpiadi del prossimo anno. Dallo scorso agosto sono stato arruolato come atleta del Centro Sportivo Esercito e ora posso mettere tutte le mie energie al servizio della preparazione”.



Alle Olimpiadi di Parigi l’Arrampicata mette a disposizione due podi, uno per la “Speed” (disciplina paragonabile ai 100 metri in atletica, su un percorso alto 15 metri uguale in tutto il mondo) e uno per la “Combinata Lead e Boulder”. La Lead é la disciplina con la corda su pareti alte più di 12 metri su percorsi sempre diversi (chi sale più in alto vince), il Boulder si svolge su percorsi alti al massimo 4 metri e mezzo con non più di 11 movimenti.



“Queste ultime due – spiega il giovane atleta - sono le discipline che pratico io e la Lead é quella che prediligo. Quest’anno ho conquistato il secondo posto agli European Games in Polonia, il titolo di vice-campione italiano e ho vinto il circuito di Coppa Italia nella Lead. Inoltre, sono riuscito a entrare nella top 20 in due gare di Coppa del Mondo, sempre Lead. Per questi magnifici risultati devo dire grazie al mio allenatore, che mi segue da oltre 10 anni, Daniele Martina, alla mia famiglia che mi ha sempre supportato e agli sponsor”.