Judo: in Slovenia e a Torino vola alto l’ASD Valle Maira

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, sono state per l’ASD Judo Valle Maira due giornate memorabili.



Sabato 28 ottobre l’associazione sportiva dronerese ha infatti partecipato all’European Cup cadetti in Slovenia. La competizione si è svolta all’interno del palazzetto di Koper e ha visto la partecipazione di atleti di alto livello da tutta Europa, Brasile ed Algeria.



L’ASD Judo Valle Maira è stata rappresentata dall’atleta Penone Yuri.



Kg 90, si è classificato all’undicesimo posto: “Come prima esperienza internazionale un’ottima prova - dice il suo maestro - Yuri ha affrontato i suoi avversari con tecnica e determinazione e fa ben sperare per le prossime competizioni.”



Nella giornata domenica 29 ottobre, invece, nel palazzetto di Leinì (TO) si sono svolti le qualificazioni dei Campionati Italiani A2 e gli esami di cintura nera.



Per l’ASD l’atleta Belliardo Luisa, esordiente/B di kg 57, si è classificata al secondo posto alla qualificazione dei Campionati Italiani A2, risultato che la vede qualificata alla fase finale assieme agli atleti Garelli Giacomo e Luciano Martina, già qualificati di diritto per la posizione della Ranking Nazionale.



La finale sarà in programma nelle giornate dell’11 e 12 novembre a Riccione.



Nella stessa giornata, L’ASD ha integrato nel suo palmarès un’altra cintura nera I° DAN. A riceverla è stato l’atleta Querniti Efrem. Gli esaminatori lo hanno messo a dura prova, lui ha dimostrato un’ottima preparazione affrontando, dopo mesi di duro allenamento fisico-mentale, passando con esito positivo il difficile esame.



“Il Presidente con gli Istruttori - scrivono dall’ASD Judo Valle Maira - commentano con legittimo orgoglio questi risultati congratulandosi con gli atleti dell’associazione.”