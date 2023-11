A Monforte d'Alba l'incontro tra due artisti contemporanei: Andrès Avré e Aude Calemard

Il Borgo di Monforte d'Alba è poliedrico, carismatico e affascinante sembra abbia una particolare vocazione a captare le vibrazioni legate all’arte, alla musica, al cinema e a tutto ciò che concerne la creatività. Domenica 5 novembre alle ore 11.30 presso la Temporary Forge di via Guglielmo Marconi 23, l'artista Andrés Avré ospiterà la collega di origini francesi Aude Calemard che vive e lavora a Blevio, incantevole borgo sul lago di Como. I due artisti metteranno in mostra alcune loro opere nell'intento di creare un dialogo fra diversi stili e linguaggi artistici.

Si tratta di Aude e Andrés. due artisti che trasfigurano orizzonti astratti, in cui luci mutevoli e ombre inaspettate alludono a skyline e paesaggi cari ai luoghi dove vivono. Domenica 5 novembre si materializzerà dunque un doppio sodalizio, sicuramente artistico ma anche paesaggistico fra le atmosfere del lago e quelle delle colline di Langa.

Ci sono legami che superano il tempo e lo spazio; comunanze inattese tra artisti lontani per provenienza, formazione e stile. E' il caso di questo incontro che avviene nel cuore della Langa albese, terra sempre più cosmopolita. E' indubbio che il paesaggio è una delle fonti ispiratrici di molti artisti e continua a influenzare le arti visive contemporanee anche in modo inconsapevole.

A U D E C A L E M A R D

Nata e cresciuta in Francia, Aude ha studiato all'Université des Arts appliqués di Lyon, specializzandosi nel disegno tessile. Si trasferisce sul lago di Como a Blevio, dove ha sede il suo atelier. I suoi quadri rispecchiano l'influenza della sua attività primaria, il tessile. nelle composizioni, nella ricerca di armonie e nell'importanza data ai colori. Il suo lavoro è una continua ricerca, come un percorso da un quadro all'altro. L'utilizzo della pittura ad olio le permette di scoprire ogni volta nuovi effetti e nuove materie.

Nasce a Torino nel 1966, approda in età matura all'informale e si trasferisce a Monforte d'Alba dove crea uno spazio espositivo personale: la Temporary Forge, nel cuore del centro storico del piccolo borgo di langa. Il suo abitare stili e forme storicizzate come l'espressionismo astratto, l'informale materico e segnico,non gli impediscono di ricodificarli e fonderli completamente su se stesso, in modo originalissimo.