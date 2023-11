Due studentesse cuneesi dietro le illustrazioni del progetto “Oltre il tumore” [FOTO]

Con la freschezza dei loro vent'anni sono riuscite a dare la giusta leggerezza alle illustrazioni del volume “Oltre il tumore. Dove finisce il male ricomincia la vita”.

Anastasia Bruno è stata il braccio e Francesca Serra la mente. Diplomate lo scorso anno al liceo Artistico di Cuneo hanno dato vita a diverse tavole sul tema dei diritti, delle emozioni, dello sport e dell'alimentazione nel percorso di ripartenza dalla malattia oncologica.

Parliamo di un progetto ampio, realizzato in sinergia tra AIL Cuneo Sezione “Paolo Rubino” e LILT Cuneo, con il contributo di Fondazione CRC e la supervisione grafica di Autorivari.

Gli omini stilizzati sono la cifra stilistica di Anastasia Bruno, che attualmente studia Grafica all'Accademia di Belle Arti di Cuneo a Cuneo: “Li disegno dalle scuole medie. Li ho ideati per caso e adesso sono il mio simbolo. Sono personaggi facili e veloci da disegnare, asessuati, incolori e fuori da qualsiasi stereotipo”. Un'idea che l'ha fatta arrivare tra i finalisti del concorso grafico nazionale "Disegna la copertina del libro 'Cara adozione 2'".

Francesca Serra studia Comunicazione e Valorizzazione dell'Arte Contemporanea all'Accademia Albertina di Torino: “Anastasia ha lavorato sui pesonaggi e io sulla composizione dell'illustrazione. Ho pensato di farli interagire con oggetti molto grandi. È stato il primo vero lavoro dopo la fine del liceo, la prima volta per noi sotto le direttive di un cliente. Quando ce l'hanno proposto ero in panico. L'argomento è molto delicato e dovevamo trovare una chiave giocosa per alleggerirlo. Non è stato facile”.

Da compagne di banco a colleghe in un progetto che doveva parlare a tante persone. I loro disegni accompagnano i testi di esperti e specialisti.

“Io ho preso spunto dalla figura di mia nonna Maria Rosa Tescari Clerico, mancata a gennaio di quest'anno per un tumore e curata in casa – racconta ancora Anastasia -. Portava sempre turbanti colorati. Gli stessi che abbiamo fatto indossare ai personaggi del volume”.

“I colori dei turbanti sono abbinati a quelli dei fiocchetti e rappresentano i diversi tipi di tumore – le fa eco Francesca -. Poi abbiamo lavorato sulle espressioni del volto e sugli oggetti di contorno”.

Il progetto “Oltre il tumore” verrà presentato mercoledì 8 novembre alle 20.45, al Cinema Monviso a Cuneo, in via XX Settembre. Nel corso della serata, attraverso le testimonianze di chi ha superato la malattia e le competenze di medici ed esperti, sarà tratteggiato un quadro dettagliato del tema. Ospite della serata, in collegamento, sarà l’ex pallavolista Giacomo “Jack” Sintini, che condividerà la sua esperienza di atleta e paziente.