Pontebernardo: sabato la passeggiata sui sentieri dell'Ecomuseo in Alta Valle Stura

Pontebernardo. Sabato 4 novembre, appuntamento alle ore 14 davanti all’Eccomuseo della Pastorizia di Pontebernardo per una facile passeggiata sui sentieri dell’ecomuseo in compagnia delle guida escursionistica Stefano Melchio, e della musicista Simonetta Baudino, per ammirare il "foliage" autunnale accompagnati dai suoni della musica tradizionale occitana.