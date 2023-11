Serralunga d'Alba: lavori sulla Provinciale 125, strada chiusa per due settimane

Da lunedì 6 novembre la Provincia chiude totalmente al transito per tre settimane un tratto della strada provinciale 125 nel comune di Serralunga d’Alba fino al 24 novembre, con orario continuato e anche di notte.

Il tratto interessato dai lavori si trova al bivio con la provinciale 57 presso Roddino – Serralunga d’Alba e il bivio con la sp 3 (località Cascinotta) al km 7.

Il cantiere riguarda la realizzazione di opere di regimazione acque (drenaggi suborizzontali e cunette) e il ripristino della sede stradale nel tratto che presenta un significativo avvallamento, consistente nella rimozione della pavimentazione stradale esistente, il risanamento e rimodellamento del rilevato stradale e la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale.

Saranno individuati e segnalati sul posto i seguenti percorsi alternativi: per gli automezzi provenienti da Alba e destinati oltre Serralunga d’Alba deviazione sulla provinciale 9, in località Cascinotta, Castiglione Falletto; automezzi con provenienza da Roddino – alta Langa proseguono per Monforte-Serralunga-Alba con deviazione sulla provinciale 57. La segnaletica sarà installata dalla ditta appaltatrice Gls Costruire Rinnovare di Castagnole delle Lanze.