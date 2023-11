Cuneo-Pineto, quando una partita va oltre il campo da gioco: sabato sera lo sport si fonde con la beneficenza (VIDEO)

Sabato 4 novembre alle 20.30 Cuneo sfiderà Pineto per la vittoria in una serata dove lo sport si fonde con la beneficenza (Foto: Margherita Leone)

Non sarà una partita come le altre quella di sabato sera 4 novembre (ore 20.30) al palazzetto dello sport di Cuneo.

Se in campo la Puliservice Acqua S.Bernardo se la vedrà con l'Abba Pineto per portare a casa i tre punti in palio, tutte le persone che siederanno sugli spalti dell'impianto di san Rocco Castagnaretta contribuiranno ad una nobile causa.

Sarà un evento che andrà ben oltre il semplice campo da gioco. La partita di beneficenza tra Cuneo Volley e Pineto, organizzata in onore della memoria di Nicole Rebuffo, una giovane ragazza appassionata di volley, avrà infatti lo scopo di sostenere le frazioni di Cuneo oltrestura e l’Istituto Sebastiano Grandis tramite la raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori.

Questa iniziativa non solo promuove l’importanza dello sport e dell’impegno sociale, ma rafforza anche il legame tra la comunità e il mondo dello sport. I proventi raccolti durante l’evento saranno interamente devoluti per il bene della comunità di Cuneo, dimostrando come lo sport possa essere uno strumento potente per sostenere le esigenze locali.

A presentare questa importantissima serata di sport e solidarietà il presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, insieme con Emiliano Rosso che da pochi giorni ha assunto la carica di Fundrairser nella società biancoblu.