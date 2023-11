Alba, sopralluogo della Giunta in viale Masera. Si interviene sulla sicurezza del viale

Nei giorni scorsi la Giunta comunale guidata dal sindaco Carlo Bo ha svolto una seduta nel salone polifunzionale di viale Masera ad Alba, per prendere visione del quartiere e seguire i lavori di miglioramento della sicurezza della viabilità stradale in corso nella zona C 4.4.

In particolare, nel tratto tra il salone polifunzionale e l’AlbaResidence sono state collocate 114 barriere mini new jersey in calcestruzzo a protezione delle griglie in metallo a centro strada, per la messa in sicurezza della viabilità stradale.

Inoltre, nell’area sono state migliorate le fioriere e le aiuole. Il tutto per un investimento complessivo di circa 45mila euro.

Oltre a ciò, è in previsione a breve un intervento di miglioramento dell’area parco con la collocazione di un nuovo gioco collettivo e la sostituzione dei tavoli in legno e miglioramento dell’illuminazione per un importo complessivo di circa 15mila euro.

Il sindaco Carlo Bo spiega: «Abbiamo a cuore la situazione del quartiere Masera e da tempo lavoriamo per sbloccare la situazione e far ripartire il completamento dell’area. Siamo fiduciosi che ciò si possa concretizzare nei prossimi mesi e, nel frattempo, continuiamo ad investire per migliorare la vivibilità e il decoro del quartiere».