Ultimi giorni per gli aspiranti scrittori per partecipare alla tappa monregalese del talent Incipit Offresi

La Biblioteca Civica di Mondovì, infatti, giovedì 16 novembre, alle ore 18:00, ospiterà la tappa monregalese di “Incipit Offresi”, iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM - Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese, in sinergia con la Regione Piemonte.

L’obiettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti.

In 8 anni “Incipit Offresi” ha scoperto decine di nuovi autori, pubblicato oltre 70 libri e coinvolto più di 15.000 persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali.

Durante ogni appuntamento gli aspiranti scrittori avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il proprio libro.

I concorrenti gareggiano a coppie, uno contro uno. Ogni partecipante ha 1 minuto di tempo da dedicare alla lettura del proprio incipit o alla presentazione del libro. Una volta conclusa l’esibizione di entrambi i concorrenti, la Giuria Popolare (pubblico in sala) e la Giuria Tecnica esprimono la propria preferenza per uno solo dei concorrenti.

Il/la concorrente che avrà ottenuto più voti supera la prima votazione e può proseguire alla fase successiva, mentre chi ha ottenuto meno voti è eliminato. In caso di parimerito prevale il voto del/della Presidente di Giuria.

Le coppie in gara sono definite per sorteggio all’avvio di gara.

Nel caso in cui in numero di concorrenti in gara sia dispari, il/la concorrente singolo è valutato/a dal pubblico con votazione diretta dopo la lettura del proprio incipit, ed è eliminato/a nel caso in cui la somma dei voti contrari alla sua permanenza sia superiore a quella dei voti favorevoli.

I/le concorrenti che hanno superato la fase eliminatoria hanno ancora 30 secondi di tempo per continuare la lettura del proprio incipit o raccontare il proprio libro. Una volta conclusa l’esibizione di tutti i concorrenti, i membri della Giuria Tecnica assegneranno un voto da 0 a 10.

I/le concorrenti selezionati/e in ciascuna tappa e nel ballottaggio passeranno alle semifinali: il numero di semifinali sarà definito in base al numero di concorrenti selezionati nelle