Assistenza informatica e web: a Cherasco aprirà uno sportello di facilitazione digitale

Apertura di caselle di posta elettronica certificata; assistenza nell’attivazione di account Spid; supporto nell’utilizzo di Internet e strumenti tecnologici; istruzioni per accedere alle piattaforme di enti locali e Pubblica amministrazione: per questi e molti altri problemi con il mondo della tecnologia, i residenti di Cherasco potranno rivolgersi, da giovedì 9 novembre, allo Sportello di facilitazione digitale.

La struttura, allestita nei locali al piano terreno del Municipio (al civico 79 di via Vittorio Emanuele II), sarà attiva tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato mattina fra le 9 e le 12: non sono previste prenotazioni per l’accesso, il servizio verrà fornito gratuitamente da un facilitatore digitale, un operatore formato.

Lo sportello verrà finanziato dai fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ottenuti col progetto “Reti di facilitazione digitale”, iniziativa, che unisce 10 enti locali fra Langhe e Roero al comune capofila di Bra. Concepito per accrescere le competenze informatiche dei cittadini, il piano si concretizzata con l’apertura di tre punti informativi in altrettanti comuni: oltre a quello di Cherasco è attivo, dal 6 novembre, lo sportello di Bra e nei prossimi giorni è prevista l’apertura di una struttura anche a Ceresole d’Alba.

Fra i servizi specifici offerti, nell’ottica di una progressiva autonomizzazione degli utenti, ci sono anche il supporto nell’accesso alle applicazioni scolastiche (in primis il registro elettronico), nell’utilizzo dei social network e indicazioni per la protezione dei dati personali sul Web, indicazioni utili per contrastare la piaga delle truffe online e dei furti d’identità.