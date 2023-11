Domani a Mondovì le celebrazioni per la giornata Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

La città di Mondovì celebra la giornata del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una serie di iniziative istituzionali di coinvolgimento dei cittadini, in particolare degli studenti.

"La ricorrenza che celebriamo - commenta il sindaco Luca Robaldo -rappresenta un momento importante della nostra storia. La vittoria contro gli Imperi Centrali ha posto fine alla Grande Guerra e a quel drammatico percorso fatto di dolore, morti e sacrifici che si scorge ancora dalle tante lapidi che lacrimano nelle nostre vie e nelle nostre piazze. Ma il nome di ogni caduto raffigura anche un frammento rilevante del complesso mosaico della Storia. Ed è con questa consapevolezza, dunque, che vi invito a vivere la giornata odierna dedicata all’Unità nazionale e alle Forze Armate. In un periodo storico complesso, dove il ruggito bellico si è riaffacciato in Europa e in tante altre parti del mondo, è fondamentale stringerci attorno alle nostre Forze Armate, che ben conoscono il valore della pace, e appellarci alla nostra Costituzione, che ripudia la guerra e ci fornisce gli strumenti necessari a garantire libertà, diritti e fratellanza. Con un rinnovato spirito comunitario, che sono sicuro potrà favorire una più vigorosa partecipazione ai singoli momenti celebrativi, auguro buona Festa a tutti i Monregalesi e all’Italia intera."