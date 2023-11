Niella Tanaro, sistemata la rotatoria a ingresso paese grazie all'aiuto della Provincia

Sono in fase di ultimazione gli interventi di bitumatura che completano l'intervento, realizzato grazie alla Provincia di Cuneo, per la sistemazione della rotatoria a Niella Tanaro.

Ad aprile 2021 il sindaco Gian Mario Mina aveva effettuato un sopralluogo con il consigliere provinciale Pietro Danna, chiedendo che la rotatoria vicino al campo sportivo, fosse rimodulata in modo da permettere un passaggio più agevole dei mezzi pesanti che, troppo spesso, danneggiavano la struttura, imponendo conseguenti interventi di ripristino.

Nel novembre dello stesso anno la Provincia è intervenuta sistemando la rotonda che si trova all'intersezione delle strade provinciali 60 e 314, per la rimozione dei cordoli e della pavimentazione esistente, l’esecuzione di nuovi sottofondi in calcestruzzo e con la posa di nuovi cordoli e nuova pavimentazione.

In questi giorni sono in fase di completamento le operazioni di bitumatura che concludono l'intervento.

IL GRAZIE DEL SINDACO

"Grazie una parola semplice che racchiude un qualcosa di importante ricevuto. - il commento del sindaco niellese Gian Mario Mina a nome di tutta l'amministrazione comunale - Ringrazio veramente di cuore la Provincia per aver risolto prima il problema della rotonda a ingresso paese e per essere intervenuta adesso con la nuova asfaltatura. Siamo sempre pronti a chiedere e a puntare il dito, ma a volte bisogna anche dare lustro al lavoro che la Provincia fa. Desidero ringraziare il presidente Luca Robaldo e il consigliere Pietro Danna, unitamente al il geometra Dotta dell'ufficio di Mondovì e tutti i suoi collaboratori. Riconoscere il loro operato mi sembra doveroso, quindi grazie per il vostro continuo operato".