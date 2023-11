Nuove regole per i prelievi d'acqua dai fiumi, Saluzzo lancia l'allarme: "Impossibile rispettare i parametri. A rischio il primo distretto agricolo piemontese"

Guai in vista per il più importante distretto agricolo del Piemonte e tra i maggiori d’Italia. Ed è in pericolo anche il settore industriale che utilizza acqua nel ciclo produttivo. A lanciare l’allarme è il Comune di Saluzzo con una lettera alla Regione, ente competente in materia di fiumi e di prelievi d’acqua e che prevede di sostituire il Deflusso minimo vitale (Dmv) col Deflusso ecologico (De).

“Da anni chiediamo inutilmente alla Regione – dice il sindaco Mauro Calderoni - di aprire un confronto su questo tema per evitare ripercussioni sul settore economico più importante per Saluzzo, che è l’agricoltura, e anche su quello industriale. Risulta evidente che i coefficienti imposti dalle nuove norme sul Deflusso ecologico non tengano conto del regime torrentizio dei corsi d’acqua delle vallate cuneesi, ancor più alla luce dei cambiamenti climatici in atto, che rendono i fiumi secchi per mesi, oppure in piena non appena ci sono precipitazioni”.