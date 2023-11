Savigliano, terminati i lavori di asfaltatura a Levaldigi

Sono terminati in questi giorni i lavori di asfaltatura della Strada provinciale 192 a Levaldigi. Realizzate dalla Provincia, le operazioni hanno interessato in particolare due tratti. Quello di Via Tholosan – dall’incrocio con via Michelini fino all’incrocio con via dell’Aeroporto – e il tratto dall’incrocio con via Michelini fino all’incrocio con via Vottignasco.

Nel corso dei lavori, è stata asfalta dalla Provincia anche l'area antistante la chiesa della frazione saviglianese.

"Vogliamo ringraziare la Provincia per aver accolto le nostre istanze – afferma l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio –. Si tratta di due segmenti di strada che, come da nostra richiesta, stanno per passare dalla competenza provinciale a quella comunale. E che ora, per tale motivo, sono stati rimessi a nuovo".

"I due tronchi stradali – aggiunge Brizio - erano davvero pericolosi. Passando alla competenza Comunale sarà più semplice per l'Amministrazione regolamentarli per mettere in sicurezza il centro frazionale ed evitare così incidenti anche mortali. Dopo anni si raggiunge un obiettivo importante, per venire incontro alle necessità primarie dei residenti".