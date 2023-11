Tanti studenti alle celebrazioni del quattro novembre con la quinta edizione di Caserme in Piazza [FOTO E VIDEO]

La giornata proseguirà in Piazza Castello fino alle ore 17 con la possibilità per la cittadinanza di visitare e interagire con tutte le organizzazioni presenti, si concluderà in Cattedrale alle ore 18,30 con la messa solenne.

Poco prima una delegazione ufficiale presieduta dal sindaco Tallone si recherà in visita per un omaggio formale in piazza Picco al monumento degli Alpini, presso il parco cittadino in viale Alpi al monumento dei Marinai e infine un omaggio ai caduti di tutte le guerre presso l’altare posto in Largo Eroi.