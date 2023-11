Si fratturò il cranio cadendo dalla bici: prosegue il processo a tre dirigenti della Provincia rinviati a giudizio per lesioni

Prosegue di fronte al giudice di pace di Alba, dottoressa Nicoletta Gallo, il processo a carico di tre dirigenti del settore viabilità della Provincia, a giudizio per lesioni in conseguenza del grave incidente che il 26 ottobre 2019 vide quale sfortunato protagonista un ciclista classe 1973 originario di Torino, rovinosamente caduto sull’asfalto mentre a bordo della propria bicicletta da corsa percorreva la Strada Provinciale 148 tra Bra e Cavallermaggiore.

Sul capo dei tre, nei confronti dei quali la parte lesa patrocinata dallo Studio Ambrosio & Commodo di Torino ha anche seguito la strada di un procedimento civile instaurato di fronte al tribunale di Cuneo (la prossima udienza è in calendario per l’aprile 2024), pesa l’accusa di aver omesso, nei rispetti ruoli e per le rispettive competenza, in violazione delle disposizioni e regolamenti in materia, di predisporre la necessaria vigilanza che consentisse di assicurare un corretto stato di manutenzione del fondo stradale, circostanza che l’accusa riconosce come causa determinante dell’incidente. Due dei tre sono rappresentati dall’avvocato Luca Martino, mentre un terzo funzionario, un 60enne dirigente del Settore Viabilità, è difeso dall’avvocato albese Roberto Ponzio.

L’udienza tenuta lo scorso 27 ottobre ha visto l’audizione dei testi convocati dal pubblico ministero Simona Macciò a partire dalla stessa parte lesa.

L’uomo ha riferito le poche circostanze da lui ricordate dell’incidente. Una caduta in conseguenza della quale venne portato in stato di incoscienza al Dea del Cto di Torino e quindi ricoverato presso lo stesso ospedale in prognosi riservata, in ragione di una diagnosi di grave trauma massiccio facciale con frattura affondata e scomposta della teca cranica, perdita di sostanza ossea e la possibile avulsione dell’occhio destro. Il ciclista venne quindi sottoposto a un intervento neurochirurgico d’urgenza, dopo il quale venne trasferito presso l’unità spinale dello stesso ospedale e quindi in terapia intensiva, dove gli venne anche praticata la tracheotomia.

Dall’ospedale torinese venne dimesso solamente l’11 maggio dell’anno successivo, dopo quasi sei mesi di degenza e dopo diversi interventi, mentre altri – ha riferito in aula – saranno ancora necessari per completare un percorso di guarigione particolarmente difficoltoso.

Altri dettagli in merito alla dinamica dell’incidente sono stati riferiti dall’altro ciclista presente sulla scena, un uomo residente a Piossasco, che ha spiegato come quella mattina i due fossero partiti presto diretti a Canelli, nell’Astigiano, e che si erano fermati solamente per un rapido caffè quando, nel tratto di strada incriminato, una buca nell’asfalto particolarmente profonda avrebbe provocato la rovinosa caduta del compagno, mentre lui era riuscito di poco a evitare quel cratere dalle dimensioni di 30 centimetri per 15, con una profondità di 6,5 centimetri.

Il processo è stato rinviato al prossimo 12 gennaio per sentire altri due testi del pubblico ministero, che sono addetti della Polizia Locale intervenuti sul luogo dell’incidente.