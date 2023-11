Sommariva del Bosco dà l’addio all’imprenditore Lino Bonino

È mancato nella giornata di ieri, 2 novembre, dopo lunga malattia, Matteo “Lino” Bonino, storico titolare dell’omonima azienda costruttrice di macchinari agricoli a Sommariva del Bosco.

Aveva 76 anni. Lascia la moglie Enrica, i figli Dario e Cristina con Luca, il fratello Giandomenico, cognate, nipoti, cugini e i parenti tutti.

Negli anni ’70 aveva preso le redini dell’azienda fondata nel 1946 dal padre Antonio trasformandola da piccola officina specializzata a impresa artigiana produttrice di mezzi e attrezzature per i lavori agricoli. Lo sviluppo aziendale culminò con l’ingresso dei figli nell’attività e con l’adesione insieme ad altri imprenditori in A.r.pro.m.a (Associazione Revisori e Produttori Macchine Agricole), un organismo che conta ad oggi 60 soci.

Le macchine progettate da Lino Bonino, spesso a misura del cliente, sono destinate per oltre il 90% ai mercati esteri e vanno dai falcia erba autocaricanti, ai carri tosaerba trascinati, a macchine per la raccolta di erbe aromatiche o di fiori, come quelle specifiche per la lavanda.

Conosciuto in tutta la provincia, Lino Bonino era anche un appassionato di calcio, tifosissimo della Juventus.

Il sindaco Marco Pedussia esprime il cordoglio dell’intera comunità:

“Alla famiglia Bonino vanno le più sentite condoglianze mie e dell'Amministrazione Comunale. Lino è stato un imprenditore visionario che ha creato macchine agricole, conosciute oggi in tutto il mondo e ha dedicato insieme alla sua famiglia la vita all'azienda, aiutando anche molti dipendenti ad inserirsi in una nuova realtà locale”

Dalla pagina Facebook di Bonino France il dispiacere dei suoi collaboratori:

“È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del sig. Matteo Bonino, pilastro dell'azienda Bonino Srl. Il sig. Bonino è stato un leader straordinario e un mentore per molti di noi. La sua ineguagliabile dedizione al lavoro e il suo fervente spirito imprenditoriale saranno per sempre incisi nei nostri cuori.

La sua eredità continuerà a prosperare attraverso l'azienda che amò con passione. Riposa in pace Matteo. Sarai sempre ricordato”.

La camera ardente sarà allestita alla casa di riposo Fondazione «Residenza del Bosco» a partire dalle ore 11 odierne.

Il santo rosario verrà recitato alle ore 20.30 di oggi, venerdì 3 novembre nel Santuario Beata Vergine di San Giovanni in Sommariva del Bosco, mentre i funerali saranno celebrati sabato 4 novembre alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale SS. Giacomo e Filippo.