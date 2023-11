A Revello apre la Up Acrobatic, scuola di arti acrobatiche

Un sogno, quello di Dariana Pinto, che vede finalmente la luce.

Dedita da 7 anni alla professione di insegnante di danza aerea acrobatica, collabora nella zona del cuneese con la Vitality Wellness di Savigliano da 5 anni e con la Fit Active di Saluzzo da 3.

Nonostante tante soddisfazioni a livello professionale ha sempre sognato di avere un posto dove poter vivere a 360° l’esperienza delle discipline aeree, ed è per questo che nasce la Up Acrobatic, l’unica scuola cuneese dedicata solo a questo, in cui chiunque può cimentarsi nella vita a “testa in giù “ e dove istruttori qualificati insegnano tutte le arti che compongono questo scenico sport (pole dance, cerchio aereo, tessuti aerei, amache aeree, etc…). E’ anche l’unica scuola in provincia ad avere un corso di bungee fly.

In collaborazione con Gabriele Pansa, con il quale deve dividere il merito per l’idea e la realizzazione, Dariana cercherà di portare a casa nostra artisti di fama internazionale, proponendo e organizzando eventi e competizioni, in modo da diventare un punto di riferimento importante per questa disciplina che è sempre più diffusa e seguita.

Non sarà la solita scuola di danza ma una scuola dove chiunque: uomini, donne, grandi e piccini potranno imparare e sentirti un po’ acrobati…

Il 19 Novembre è stata organizzato una giornata di “porte aperte “ in cui sarà possibile provare le lezioni, e durante la quale ci sarà un’esibizione a cura degli insegnanti, per finire con un piccolo rinfresco.

Up Acrobatic è a Revello in Via Daniella 19/b - fraz Paschero.