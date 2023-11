Abet Bra, l’ad Bandieri fa chiarezza sulla procedura di mobilità: "In Italia è l’unico strumento a disposizione"

Nella scorsa settimana l’Abet Laminati Bra, azienda leader mondiale nella produzione di laminato decorativo, aveva annunciato l’intenzione di procedere all’apertura di una procedura di mobilità che coinvolge 23 dipendenti. Abbiamo ora raggiunto l’amministratore delegato Ettore Bandieri per fare chiarezza su questa decisione.

"Siamo stati costretti a ricorrere alla mobilità: in Italia è l’unico strumento a disposizione quando si tratta di esuberi strutturali. Stiamo attraversando un periodo difficile come tutto il nostro settore, ma in questo caso mal comune non è mezzo gaudio".

Nel caso dell’azienda braidese, la mobilità non tocca però i reparti produttivi, dove "siamo riusciti a creare degli ammortizzatori, attraverso un minor utilizzo del personale interinale, salvaguardando il nostro, e il fatto che molti dipendenti a breve andranno in pensione".

È invece negli uffici che la procedura è stata attuata: "Le grandi innovazioni tecnologiche hanno portato alla ridefinizione di alcuni ruoli. Ora infatti, una figura come quella della segreteria non esiste più in molte società, da noi non ce l’ha più neppure il presidente: tutti sanno usare gli strumenti a disposizione per loro conto, senza bisogno di intermediari. Alcune segretarie sono dunque passate a occuparsi di altro, ma non è sempre facile farlo. O pensiamo al ragioniere", spiega l’amministratore delegato.

All’Abet sta inoltre continuando, nei periodi in cui c’è scarsità di ordinativi, la cassa integrazione, che, precisa Bandieri, "per legge non si può attuare dove c’è procedura di mobilità aperta. In questi giorni, il 2 e il 3 novembre, è dunque attiva a livello produttivo, mentre gli uffici restano regolarmente aperti".