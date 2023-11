Finale Ligure: una coppia danese protagonista di un percorso alla scoperta del territorio, sei suoi sapori e dello stile di vita italiano

Una coppia danese alla scoperta di Finale Ligure, del gusto e dello stile di vita tipicamente italiano, è protagonista del terzo e ultimo episodio della web serie “The Perfect Place” per la promozione turistica della destinazione in Italia, Germania e Danimarca. https://visitfinaleligure.it/the-perfect-place-seconda-stagione/esperienze

Gry Kjærgaard-Taustrup (45 anni, maestra di scuola materna) e Jacob Kjærgaard-Taustrup (43 anni, pittore) vivono a Hornslet e sono stati scelti attraverso un casting a cui si sono candidati a seguito della call lanciata dall’agenzia creativa Studiowiki e pubblicata sul sito della Camera di Commercio Italiana in Danimarca. A Finale Ligure hanno vissuto un’esperienza a ritmo lento a contatto con il territorio e i suoi sapori, cimentandosi, infine, nella realizzazione di una cena tipica italiana, a base di materie prime locali, sotto la guida esperta di Maurizio Rossello, chef del Ristorante La Fortezza.

In quattro giorni, la coppia ha sperimentato una vera e propria immersione nelle eccellenze enogastronomiche del territorio, accompagnata da operatori e produttori locali che ne hanno svelato i segreti: dalla ricerca di erbe spontanee sui sentieri dell’entroterra con Catia Lattanzi, chef dell’Osteria di Castel Gavone, alla raccolta a mano delle olive con Domenico Ruffino, custode di un antico oliveto alle spalle di Varigotti; dal miele prodotto dai Padri Benedettini nell’Apiario dell’Abbazia di Finalpia fino ai chifferi, tipici dolcetti a base di mandorle e a forma di mezzaluna, la cui ricetta è legata alla storia della Pasticceria Ferro a Finalmarina.

Un itinerario nel gusto che ha portato la coppia danese a scoprire contemporaneamente i paesaggi finalesi, dal mare all’entroterra, godibili in tutte le stagioni, e i suoi quattro borghi principali: la medievale Finalborgo, con il suo patrimonio culturale e l’atmosfera senza tempo; la caratteristica Varigotti, borgo saraceno di pescatori; la spirituale Finalpia, raccolta intorno all’Abbazia Benedettina; l’elegante Finalmarina con il suo lungomare e le vie dello shopping.

A rendere la permanenza ancora più piacevole, anche il soggiorno nell’accogliente casa vacanze A l’è l’ua (che in dialetto vuole dire “Era ora”), immerso nel verde dell’altopiano delle Manie e con vista sul mare, e una serie di esperienze all’insegna del relax e del benessere, come la Spa nel lussuoso hotel Punta Est e le pause gourmet, come l’aperitivo in piazza al Bar Zuleika, il pranzo a base della tipica farinata cotta al forno a legna all’Agriturismo I Lamoi, una cena romantica in terrazza al ristorante La Gioiosa, il pranzo in spiaggia al Free Time Varigotti.

Gran finale con la cena preparata dalla coppia danese per i local, tra autorità cittadine e operatori turistici, nel suggestivo contesto della storica Fortezza di Castelfranco.

Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie dei suoi abitanti, la seconda stagione della web serie “The Perfect Place” ha cambiato prospettiva e ha messo i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, vacanza in famiglia e turismo lento, da vivere a Finale Ligure. Il format originale ricorda il quasi-reality esperienziale, con diverse prove da affrontare in base ai differenti percorsi tematici. I protagonisti sono stati selezionati attraverso un casting aperto sui tre diversi mercati di riferimento (Italia, Germania, Danimarca).

La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki - agenzia di comunicazione savonese aderente a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e membro di DEDE-Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di promozione turistica della località ligure- ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity.