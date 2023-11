Parlare di funerale completo come facciamo questo articolo significa parlare di un qualcosa di delicato che però non possiamo fare a meno di prendere in considerazione, visto che dover assiste alla perdita di una persona cara e poi organizzare un funerale facendosi aiutare e guidare da un'impresa di pompe funebri, è un’esperienza che come umani riguarda tutti e anche più di una volta.

Certamente è molto importante avere un'impresa di pompe funebri di fiducia e di riferimento, semplicemente perché poi quando ci si trova in un momento emotivamente così particolare sapere già di poter contare su delle persone e su dei professionisti che conosciamo che magari sono appunto di famiglia da quel punto di vista ci rasserena perché sappiamo che poi organizzare il funerale non è facile, visto che sono tante le cose da prendere in considerazione e da organizzare.

Intanto le imprese di pompe funebri devono sempre occuparsi della parte burocratica che riguarda informarsi sui vari permessi cimiteriali e acquisire all'inizio il certificato di morte e tutte quelle questioni burocratiche che in Italia non sono mai facili.

Come dicevamo poi bisogna fare tante cose per organizzare un funerale e ad esempio bisognerà allestire la cosiddetta camera ardente per accogliere le persone che vogliono venire a portare condoglianze alla famiglia e a salutare per l'ultima volta una persona che conoscevano e stimavano o addirittura volevano bene e magari non potevano andare a funerale e quindi ci tengono particolarmente.

In certi casi l'organizzazione diventa un po' più semplice quando la persona non è scomparsa all'improvviso, ma magari è scomparsa dopo una lunga malattia e quando si ritrovava in fase terminale ha deciso di redigere un testamento scritto nel quale sottolineava, che avrebbe voluto essere cremato per esempio oppure essere sepolto.

Ma soprattutto potrebbe aver scritto tante indicazioni che riguardano le scelte che devono essere prese per organizzare un funerale, e sono scelte che la famiglia e l’impresa di pompe funebri in questione devono prendere in considerazione.

Le scelte che vengono prese quando di organizzare un funerale dipendono anche dal budget che si ha a disposizione

quando c'è di mezzo l'organizzazione di un funerale, però d'altra parte non ci si può esimere anche perché non tutte le famiglie hanno le stesse possibilità da quel punto di vista e questo dobbiamo subito dirlo.

Consideriamo che comunque un funerale è abbastanza personalizzabile anche se ci sono delle spese fisse per esempio dal punto di vista burocratico, però sapere il budget che ha a disposizione una famiglia è molto importante per poter fare delle scelte sulle quali ci aiuterà l'impresa in questione chiaramente.

Intanto sempre si può provare a chiedere se c'è la possibilità di pagare il funerale in tante comode rate magari perché l'agenzia di pompe funebre ha stipulato un accordo con una società finanziaria che prevede per i clienti la possibilità di sottoscrivere un finanziamento molto conveniente, e se ci mettiamo nei panni di famiglie che hanno molta difficoltà economica sarebbe davvero un grande aiuto.