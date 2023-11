La coltivazione e trasformazione delle erbe officinali in aula: un viaggio educativo con “Essenza Monviso"

L'ambito della didattica in relazione alle erbe officinali rappresenta un'opportunità straordinaria per introdurre i bambini delle scuole primarie e i giovani al mondo, a molti sconosciuto, delle piante officinali.

Elisa Tarasco, dottoressa in Chimica, con la passione per il suo lavoro, che svolge nell’azienda biologica “Essenza Monviso”, da lei aperta ai 1.800 metri di Pian della Regina, nel Comune di Crissolo, in provincia di Cuneo, ama insegnare e diffondere le conoscenze sulle erbe officinali che coltiva e trasforma in oli essenziali.

“Ho sempre amato insegnare – afferma Elisa - e per me è un piacere trasmettere ai bambini e ai giovani la conoscenza delle erbe di montagna, e le proprietà di queste piante con i loro molteplici utilizzi”.

Unendo la sua passione per l'insegnamento e la competenza nel settore, Elisa ha creato un progetto didattico che ha coinvolto le scuole primarie di Paesana e l'Istituto Agrario di Lombriasco, nella città metropolitana di Torino, in un viaggio educativo attraverso il mondo delle erbe officinali.

Nella primavera del 2023, ha inaugurato il nuovo campo didattico dell’azienda “Essenza Monviso” a Pian della Regina ai piedi del Re di Pietra, progettato per offrire un'esperienza diversa a tutti coloro che desiderano conoscere meglio le erbe officinali come: lavanda, menta, timo serpillo, genepy, stelle alpine e molte altre.

Questo spazio include sentieri tra le erbe e un'aula immersa nella natura, pensata per condurre corsi interattivi e multisensoriali a cui tutti possono partecipare.

“Con gli alunni della scuola primaria di Paesana, la scorsa primavera in classe, abbiamo creato una sorta di erbario sulla carta – spiega Elisa – utilizzando le erbe che si utilizzano in cucina: alloro, timo e salvia e i bambini, attraverso l’olfatto e il tatto, dovevano riconoscerle e incollarle su apposite schede dove venivano descritte le proprietà e gli utilizzi di ciascuna pianta.

Ogni bambino ha realizzato il suo piccolo erbario da portare a casa alle famiglie.

È stato un vero e proprio ‘esperimento’ multisensoriale che i piccoli hanno recepito perfettamente”.

Gli alunni, accompagnati dalle loro insegnanti, a fine settembre, sono poi saliti a Pian della Regina per vedere le coltivazioni delle erbe di montagna e la loro lavorazione nel piccolo laboratorio che Elisa ha realizzato per creare i prodotti di ‘Essenza Monviso’ (foto sopra).

“È stato molto entusiasmante – afferma Elisa - tenere ai piccoli studenti una lezione a cielo aperto, dopo quelle svolte in classe. Hanno potuto vedere, toccare e annusare il genepy, la rosa canina e la genzianella”.

Durante le visite i bambini, in collaborazione con il Parco del Monviso, sono stati coinvolti dai guardiaparco che hanno condiviso informazioni sulla riserva naturale, illustrando le regole e spiegando il loro ruolo e le attività svolte all'interno dell'area protetta.

I piccoli studenti hanno quindi avuto l'opportunità di conoscere le erbe officinali, vedere dove sono messe a dimora, imparare sul campo, approfondire e, di conseguenza, comprendere le loro proprietà dalla raccolta alla trasformazione.

In collaborazione con l'Istituto Agrario di Lombriasco, la scorsa estate, Elisa ha ospitato alcuni studenti per un tirocinio nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro.

I ragazzi (foto sopra) hanno potuto lavorare direttamente nel processo della coltivazione e trasformazione delle erbe, arricchendo così la loro esperienza educativa con un approccio pratico e reale.

Il progetto mira a promuovere la consapevolezza ambientale, la comprensione delle erbe officinali e l'importanza della sostenibilità, mentre incoraggia il coinvolgimento attivo degli studenti in ambito educativo, ispirando una nuova generazione di appassionati alla natura e alla scienza.

“Attraverso questa iniziativa - conclude Elisa -, cerco di unire la mia conoscenza scientifica con la passione per l'insegnamento, offrendo agli studenti un'esperienza coinvolgente che li avvicina al mondo delle erbe officinali, aprendo le porte del mio laboratorio e del campo didattico a una comprensione più profonda della connessione tra natura, salute e benessere”.

Il progetto di Elisa Tarasco si propone di crescere e offrire ulteriori opportunità educative per le scuole e gli Istituti interessati a esplorare il mondo delle erbe officinali e creare legami significativi tra l'istruzione, la natura e l'agricoltura sostenibile.

Per informazioni sui laboratori didattici di Elisa Tarasco: www.essenzamonviso.it.