A Villanova Mondovì c’è “Bee – Sapori di Montagna” con un’edizione dedicata al gusto

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre a Villanova Mondovì torna “Bee – Sapori di Montagna”, manifestazione che intende valorizzare le produzioni casearie ovi-caprine d’alta quota e in generale i prodotti locali e artigianali di qualità. Quella di quest’anno sarà un’edizione dedicata al gusto e nella quale si concretizzeranno molte collaborazioni con attività locali. A partire dalla cena in programma venerdi 17 sotto la tensostruttura in piazza Filippi (menù a 35 euro con 150 posti disponibili e prenotazione al 0174 1843103 e al 3391130291) a base di prodotti ovi-caprini, ma con una proposta alternativa di medesima qualità, oltre a un menù studiato appositamente per i più piccoli. Un appuntamento in cui la collaborazione tra amministrazione comunale, attività produttive villanovesi e ospiti provenienti da tutta la provincia porterà sulla tavola un mix di tradizione e novità. Il team degli chef villanovesi dell’osteria “Cavallo Rosso” e del Ristorante “il Tappo” insieme allo chef dell’agriturismo “Lo Puy” (val Maira) proporranno un menù di 7 portate, abbinato a vini selezionati dalle aziende agricole “Giorgio Chiadò Piat” e “Vinai del Borgo” con conclusione affidata ai distillati di torrefazione Bianchi e del Liquorificio F.lli Boe. Inoltre durante la serata, direttamente da Cheese 2023, l’associazione “Blu di Cuneo” presenterà ufficialmente un “Blu di capra” che sarà abbinato al primo piatto.

Sabato 18 alle 15.30 l’inaugurazione della fiera con la proiezione in anteprima nazionale de “I pastori della Balma”, documentario sulla vita reale e quotidiana dei nostri margari, presidi viventi delle nostre montagne, conservatori di tradizione e valorizzatori di un lavoro sempre più raro. A partire dalle 19 spazio ad “AperiBEE”, un nuovo format dedicato a tutti che “mixa” lo spirito dell’aperitivo con la musica live e il cibo di qualità di “TOC 1888” e “Chalet il Rosso” con chef Ezzelino, con le birre artigiani della villanovese “Alabuna”, con i vini e i cocktail dell’associazione “Non solo wine” e del cocktail bar cuneese “ 1786“, in un momento di divertimento e condivisione all’insegna della qualità.

Domenica 19 è il giorno della fiera ovi-caprina, dei produttori e degli espositori, ma anche di tante novità per grandi e piccoli. Come “Sheep Dog”, una nuova proposta che farà vivere l’emozione della movimentazione di un gregge di ovini da parte di cani pastore in piazza Rimembranza alle 10 e alle 14.30. A seguire un laboratorio sul tema dedicato ai bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni (prenotazione obbligatoria al 3391130291 e al 0174 1843103). Alle 11, nella stessa piazza, si andrà alla scoperta dell’agriturismo “Lo Puy”, una realtà emergente della nostra provincia composta da giovani, allevatori e produttori di formaggi. Nel pomeriggio alle 16 in Piazza Filippi un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni sul mondo delle api e del miele, curato dall’azienda agricola Matteo Fenoglio. Alle 16.30 in piazza Rimembranza un momento degustazione con formaggi da agricoltura eroica abbinati ai vini di “The Green Experience”, organizzato da Campagna Amica di Coldiretti Cuneo. Il concerto dei Sixties Graffiti in piazza Filippi alle 17 farà calare il sipario sull’edizione 2023 di “BEE-Sapori di Montagna” che vivrà la sua anteprima già mercoledì 15 alle 21 al Teatro Garelli con “Riassaporando”, spettacolo di itinerari letterari e musicali, fra spassoso e pensoso.

“Desideriamo innanzitutto ringraziare gli allevatori, i produttori e tutti gli espositori per le tante adesioni ottenute senza le quali naturalmente non sarebbe stato possibile una fiera di cui siamo particolarmente orgogliosi – commenta Giacomo Vinai (o vedi chi vuoi mettere sindaco o amministrazione comunale). - Quella che proponiamo è un un’edizione che darà la possibilità a tutti i visitatori, villanovesi e non, di apprezzare in diversi momenti e nei contesti più vari sia i prodotti ovi-caprini di montagna che da sempre rappresentano il motore della manifestazione, sia le tante altre eccellenze che il territorio in cui abbiamo la fortuna di vivere è in grado di offrirci. Il nostro obiettivo è che questa manifestazione possa davvero rappresentare la degna vetrina che le eccellenze, genuine e tradizionali, prodotte nei nostri areali e nel nostro paese meritano”.