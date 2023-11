Al Teatro Toselli di Cuneo tutto è pronto per “All together - uno spettacolo da fare… insieme”

Ultimi frenetici preparativi per “All together - uno spettacolo da fare… insieme” che arriva alle 21 di sabato 11 novembre al Teatro Toselli di Cuneo.

Un appuntamento ad ingresso gratuito e con un obiettivo importante: “Diamo benzina all’Auser”.

I volontari “Auser”, infatti, nel 2022 hanno percorso 86.654 km in 2.386 accompagnamenti per un totale di 10.879 ore di volontariato! Nel 2023, poi, si è registrato un aumento, per quanto riguarda i km percorsi e, conseguentemente la spesa per il carburante, di circa il 40% e quindi lo spettacolo di cabaret/musica/ballo e cento altre cose dei “Tut a post” viene in soccorso degli Auser di tutta la provincia cercando di dare benzina (e non solo nel senso di idrocarburi) a chi ogni giorno si impegna per aiutare chi ha bisogno.

«La bellezza e la ricchezza dello stare insieme – dicono i “Tut a post” -, e di come, “insieme” si possano realizzare grandi e belle cose per la nostra vita e quella degli altri, sarà ancora il tema trainante della serata, tra gag e canzoni, tra balletti e riflessione, tra commozione e risate!» il tutto con sul palco un’ospite molto importante la super campionessa Stefania Belmondo e i rappresentanti dell’Auser Provinciale Cuneo con Auser Cuneo e Vallate, Auser Mondovì e Monregalese, Auser Fossano e Auser Savigliano ed alcuni circoli minori che non si occupano di accompagnamenti sociali protetti che invece rappresentano la principale attività delle Auser della provincia.

I “Tut a post” sono Gian Curti, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile, Benedetta Curti, Emanuele Galvagno, Paola Piumatti, Irene Bricchi, Claudia Marsico, Chiara Vaira, Maria Bossolasco, Giulia “Alis” Dogliatti (e altri ancora) e il gruppo musicale composto da Marco Racca, Alberto, Domenico e “Giona” Bosio.

Una vera band con tanta e bella musica live, e poi la danza, il teatro, la comicità e la riflessione che saranno il racconto di come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare la vita!

Tante le iniziative per supportare lo spettacolo. Ad esempio da Savigliano è stato messo a disposizione un pullman (info allo 0172/715137 dalle 9:30 alle 12) e anche il numero per le informazioni per “All together” (lo 0171/601092 operativo dalle 9 alle 12) sta ricevendo decine e decine di chiamate.

L’ingresso è libero,