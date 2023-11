Chiusa di Pesio, Gimmi e Isacco Basilotta nella lettura per bimbi "La strega pasticcera. Detective story"

Sabato 11 novembre ore 10.30 nelle sale del Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena” a Chiusa di Pesio appuntamento con Gimmi e Isacco Basilotta della Compagnia Il Melarancio per una lettura adatta ai bambini dai 5 agli 8 anni dal titolo “LA STREGA PASTICCERA. DETECTIVE STORY”.

Conoscete la fiaba di Hansel e Gretel? La storia narra le disavventure di due fratellini, che vengono abbandonati nel bosco dai genitori a causa di una terribile carestia; cercando una via per uscire dalla foresta, i due fratellini trovano una casa tutta fatta di marzapane in cui abita una dolce vecchina che li accoglie; ma la vecchina altri non è che una strega cattiva che li cattura perché vuole mangiarseli. Con l’astuzia Gretel riuscirà a salvare la situazione, facendo morire la strega nel forno e i due fratelli torneranno a casa sani e salvi.



Ma ... siamo sicuri che la storia sia proprio andata così come ce l’hanno raccontata i fratelli Grimm?



E se invece la strega cattiva, non fosse stata proprio così cattiva?



E se ... Hansel e Gretel non fossero stati due poveri bambini sperduti, ma ... due feroci assassini?



Un giallo investigativo, ispirato a “La strega e il panpepato” di Hans Taxler, che ci porterà nei boschi della Germania alla ricerca della verità.

Testo e regia Gimmi Basilotta

L’iniziativa realizzata grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo rientra tra le attività previste nel progetto “Nati per Leggere Piemonte”, la sua finalità principale è far conoscere alle famiglie il progetto, valorizzare ed incoraggiare la lettura ad alta voce a favore dei bambini più piccoli.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio tel. 0171/734990 e-mail valle.pesio@gmail.com