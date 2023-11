Vivere Torino nel weekend: il 18 e 19 novembre l'appuntamento è con Max Giusti e il “Marchese del Grillo”

Tantissime persone di Cuneo e Provincia vivono e lavorano a Torino durante la settimana, ma avete già considerato di pianificare il vostro weekend a Torino? Se cercate un'esperienza unica che combini cultura, arte, e un pizzico di umorismo, siete nel posto giusto. In questo articolo, vi guideremo attraverso un itinerario che vi permetterà di scoprire i tesori nascosti di Torino e godervi uno spettacolo straordinario al Teatro Colosseo con il talentuoso Max Giusti nel ruolo del "Marchese del Grillo" sabato 18 e domenica 19 novembre. Preparatevi a un fine settimana indimenticabile!

Esplorare Torino: cosa fare nel weekend

Passeggiata Reale e Musei

Per iniziare il vostro weekend a Torino, vi consigliamo una passeggiata lungo le strade storiche del centro città. Iniziate dalla maestosa Piazza Castello, dove potrete ammirare il Palazzo Reale e il Palazzo Madama. Entrate in uno di questi musei per scoprire la ricca storia della città e le sue affascinanti collezioni d'arte.

Enogastronomia Piemontese

Dopo aver esplorato il patrimonio culturale della città, concedetevi un'esperienza culinaria indimenticabile. Il Piemonte e Torino, sono rinomati per la loro cucina prelibata. Provatela in uno dei ristoranti tipici del centro città, dove potrete assaporare piatti deliziosi come agnolotti al plin, vitello tonnato e, naturalmente, il famoso cioccolato gianduia.

Museo del Cinema e Mole Antonelliana

Per gli amanti del cinema, una visita al Museo del Cinema presso la Mole Antonelliana è d'obbligo. Questo straordinario edificio in stile neogotico è uno degli emblemi di Torino. Salite fino alla cima per godere di una vista panoramica mozzafiato sulla città.

Teatro Colosseo: Il Marchese del Grillo con Max Giusti

Il Teatro Colosseo è uno dei gioielli di Torino, con una lunga storia nel mondo dello spettacolo. Il 18 e 19 novembre, il palcoscenico si accenderà con la rappresentazione de "Il Marchese del Grillo," una delle commedie musicali più amate. Max Giusti, uno dei comici più apprezzati in Italia, interpreterà il ruolo principale, quello che nell'omonimo film di Mario Monicelli fu di Alberto Sordi. Questa è un'occasione imperdibile per ridere e apprezzare il talento di Giusti.

Prenotate i vostri biglietti

Per assicurarvi un posto a questo spettacolo straordinario, non esitate a prenotare i vostri biglietti in anticipo. Il Teatro Colosseo è noto per esaurire i posti velocemente, quindi affrettatevi a garantirvi il vostro ingresso a una serata di puro divertimento. Potete acquistare i biglietti online (clicca qui) o presso la biglietteria del teatro.





Un fine settimana Indimenticabile

Combinando la scoperta dei tesori di Torino con lo spettacolo "Il Marchese del Grillo" al Teatro Colosseo, avrete un fine settimana che difficilmente dimenticherete. Questa è un'opportunità unica per vivere la magia del teatro e godere di un'autentica esperienza torinese.

Torino vi aspetta a braccia aperte con la sua storia, cultura, enogastronomia e il sorriso garantito da Max Giusti. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di vivere un fine settimana a Torino come veri turisti. Buon divertimento!

IL MARCHESE DEL GRILLO

Con Max Giusti

Commedia Musicale di Gianni CLEMENTI Massimo ROMEO PIPARO

con Musiche originali composte da Emanuele FRIELLO

dal film di Mario MONICELLI, scritto con BENVENUTI, DE BERNARDI, PINELLI, ZAPPONI

Regia MASSIMO ROMEO PIPARO

Prodotto da: Il Sistina

DURATA: 145 minuti incluso intervallo (15 minuti)

con Max Giusti/ Il Marchese del Grillo

Informazioni e contatti

Teatro Colosseo

Via Madama Cristina, 71- 10125 Torino

T 011 6698034 - 011 6505195

Sito web: www.teatrocolosseo.it

Biglietteria: clicca qui