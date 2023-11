"Ecco perchè ci siamo dimessi dal Movimento 5 Stelle per diventare Civici"

I Consiglieri del Gruppo Movimento 5 Stelle di Busca spiegano perché si dimettono dal Movimento e scelgono di diventare Civici. Pubblichiamo integralmente la lettera.

Pur mancando molti mesi ancora alla prossima tornata elettorale, sui giornali si sta portando alla ribalta la possibilità di nuove e vecchie candidature per correre al seggio in Comune o in Regione. Nel nostro piccolo, siamo stati Consiglieri di Minoranza, eletti sotto il Simbolo del Movimento 5 Stelle di Grillo nel 2019 per il Comune di Busca. Riteniamo doveroso spiegare ai nostri elettori le riflessioni che ci hanno portati alla clamorosa decisione di dimetterci dal Movimento e di rinominare il nostro Gruppo Consigliare “Lista Civica 2023”.

Per chi in questi anni ha seguito le vicende del Movimento sa che si sta attuando una riorganizzazione interna, con l’assegnazione di nuovi incarichi ufficiali. Le figure di riferimento e le dinamiche interne sono molto cambiate dal 2019 ad oggi, evidenziando le caratteristiche positive di ognuno, ma anche portando alla ribalta alcune criticità che difficilmente trovano soluzione, essendo questa lasciata alla scelta dei singoli Responsabili.

Essendo Consiglieri Comunali, ci siamo sempre sentiti investiti di un ruolo più territoriale che nazionale, cosa che inizialmente ci sembra fosse rispettata. Essendo però anche Portavoce ufficiali si è stati spesso investiti e coinvolti dalle vicende nazionali del Movimento. Non sempre siamo stati messi in grado di fornire ai cittadini le corrette spiegazioni in merito.

Per correttezza ci siamo a volte astenuti dall’esprimere opinioni o giudizi, limitandoci a portare le informazioni di cui eravamo assolutamente ed adeguatamente informati. Dopo aver riflettuto e dialogato con le persone che con noi si erano candidate nel 2019, abbiamo ritenuto non opportuno, l’anno prossimo, proporre a Busca una nuova lista sotto il simbolo M5S.

Questo ha suscitato alcune perplessità che ci hanno fatto decidere per la scelta attuale, al fine di lasciare la possibilità ad altri Cittadini Buschesi, eventualmente interessati, di utilizzare liberamente il Simbolo M5S. Per tutti questi motivi, arrivati al termine del mandato come Consiglieri abbiamo scelto di dare vita alla “Lista Civica 2023” rimanendo esclusivamente a disposizione dei cittadini buschesi e delle problematiche relative al nostro territorio comunale. Restiamo ovviamente, e come sempre, a disposizione di ogni cittadino

che voglia confrontarsi con noi e portarci problematiche o suggestioni.



Silvia Gollè e Luca Pavan