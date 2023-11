Lo Ski college di Limone non chiude ma rilancia, partendo dallo sci ma aprendo i suoi orizzonti a molti altri sport destagionalizzati, con un solido curriculum liceale economico giuridico sociale che consente l’accesso a qualunque università. Un incontro qualche giorno fa dell’amministrazione comunale di Limone Piemonte, con il sindaco Massimo Riberi, l’assessore Luca Ferrari (ex brillante studente della scuola, ora laureato), dell’ex sindaco Angelo Fruttero, con lo staff del liceo de Amicis e del dirigente Carlo Garavagno ha fugato i timori emersi lo scorso anno. Una secondaria di secondo grado in un comune montano può rappresentare una sfida difficile, ma anche un’opportunità interessante per ripensare in maniera nuova il senso di fare scuola nel 2023. La sezione distaccata di Limone Piemonte del Liceo De Amicis è nata più di vent’anni nell’ambito della logica ministeriale nazionale dei Licei della neve: l’allora preside Luigi Pellegrino disegnò un percorso che anticipava lo spirito degli odierni licei sportivi. Nel corso del tempo la scuola si è trasformata attraverso le riforme che nella prima decade del 2000 hanno ridisegnato le scuole superiori italiane: il De Amicis ha scelto di curvare alcuni corsi del proprio liceo economico sociale alla pratica sportiva, mantenendo uno specifico percorso legato alla formazione delle scienze motorie. Uno di questi è il corso L che ha mantenuto la sua sede in val Vermenagna.

Senza dimenticare i suoi campioni del mondo Marta Bassino e Corrado Barbera, la sfida che si vuole raccogliere guardando al futuro, è quella di ampliare gli orizzonti formativi progettando un’esperienza calibrata non soltanto per gli agonisti della neve, ma per un’utenza più varia, non soltanto appassionata di sport, ma anche di montagna, di natura e di internazionalità. L’offerta formativa prevede infatti lo studio quinquennale dell’inglese e del francese e la posizione frontaliera di Limone Piemonte può trasformarsi da angolo montano a porta verso la Francia e l’estero, in un liceo internazionale che è allo studio: nonostante i ritardi per la riapertura della valle Roya (con il treno francese che ora però arriva direttamente a Limone da Nizza) le scelte ferroviarie degli ultimi mesi fanno ben sperare in questa direzione. La sezione di Limone può allora mantenere la sua tradizionale offerta per studenti atleti, ma altresì allargare la propria offerta formativa disegnando un percorso che passando attraverso lo studio delle lingue straniere, del diritto, dell’economia e delle scienze umane (antropologia, sociologia e psicologia) possa permettere lo sviluppo di una formazione ricca e multidisciplinare, aperta al mondo della valorizzazione del territorio naturale, della pratica sportiva outdoor, del turismo montano e non solo e della multiculturalità transfrontaliera, il tutto in classi piccole dove più facile è la personalizzazione dell’insegnamento rispetto alle classi pollaio, in un’ottima struttura in mezzo al verde messa a disposizione dal comune di Limone ed un auditorium invidiabile. Saranno potenziate le attività sportive destagionalizzate non legate alla neve, nel nuovo palazzetto dello sport che il comune sta rifunzionalizzando, per un’offerta formativa a 360 gradi realizzabile tutto l’anno. La stessa amministrazione comunale è particolarmente interessata a queste linee di sviluppo della scuola e propone collaborazioni concrete che muovono dall’avvenuta sistemazione del convitto (che può ospitare studenti fuori sede), alla disponibilità di piccoli investimenti specifici legati alla pratica ciclistica (acquisto di un piccolo parco di MTB per gli studenti stessi), all’arrampicata sportiva, a tutte le attività legate all’outdoor (la ciclabile Limone Monesi è a due passi con turisti da tutta Europa).

Poiché molti campioni sportivi hanno casa a Limone, come Max Biaggi, Harada e calciatori famosi, sono in vista incontri con gli studenti (attualmente sono in molti a frequentare a Limone con residenza non solo a Cuneo ma anche a Mondovì, Fossano).

Le giornate di scuola aperta sono reperibili sul sito della scuola (www.liceodeamiciscuneo.edu.it) a partire da quella di lunedì 6 novembre 2023 direttamente a Limone dalle 8,45 alle 11,45 (prenotazioni con la direttrice dello ski college prof.ssa Paola Tesio, paola.tesio@liceodeamicicuneo.edu.it, e CNPM010004@istruzione.it, tel.0171 693317).