Studenti della 2ª C del Bodoni di Saluzzo per un giorno professori

Come ogni anno la nostra scuola ha organizzato l’orientamento e noi, alcuni tra gli studenti della 2^C che frequentiamo il liceo scientifico “G.B. Bodoni” indirizzo tradizionale, abbiamo dato il nostro contributo.

Nelle serate del cinque e sei ottobre abbiamo partecipato all’orientamento scolastico con la collaborazione della 4^B e con l’aiuto delle professoresse Bonetto e Buzzi, attraverso delle lezioni “combo”, il cui obiettivo era avvicinare due materie apparentemente distanti fra loro: scienze e latino/greco.

Per la prima volta ci siamo calati nei panni degli insegnanti spiegando ai ragazzi l’origine etimologica delle parole che comunemente sentiamo nella scienza ma che spesso non conosciamo, mettendole a confronto con il significato attuale. Questa esperienza ci ha permesso di vivere la nostra prima lezione da un altro punto di vista: quello di chi sta dietro la cattedra e prova ansia nel vedere tanti volti sconosciuti, con due occhi spalancati e forse anche un po’ impauriti dall’idea di non scegliere la scuola giusta per loro, una decisione che condiziona gli anni della propria adolescenza e le amicizie.

Anche noi eravamo spaventati all’idea di dare un’immagine sbagliata della nostra scuola e di influenzare negativamente le loro scelte, ma abbiamo cercato di mettere da parte le nostre insicurezze dando il meglio di noi. Tra le varie lezioni proposte si potevano anche trovare quelle di astronomia e miti, origami e matematica, musica e arte sacra; in palestra c’era l’opportunità di svolgere giochi e attività divertenti e nei laboratori quella di sentirsi dei piccoli scienziati.

La scelta della scuola superiore è certamente importante e segna l’inizio di un viaggio molto lungo, alla ricerca del proprio futuro.

