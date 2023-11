Communal living: servizi professionali a sostegno delle famiglie, su misura per ogni esigenza

Un approfondimento meritano i cosiddetti “servizi professionali” che eroga il progetto Communal Living. Di cosa si tratta?Ce lo spiega Simona Rolle Coordinatrice del Centro Servizi.

“…come dicevo Communal Living è un progetto che mette a sistema diverse realtà attive nell’ambito dei servizi alla persona e più in generale del welfare e dei servizi sociali sul territorio cittadino. Abbiamo quindi ritenuto strategico inserire nel nostro paniere di prodotti anche servizi forniti da quelle realtà che hanno pensato Communal Living, ma non solo”.

Cooperativa Emmanuele eroga attraverso il portale (https://shop.communalliving.it/) una serie di servizi alla persona che si radicano sull’esperienza maturata in quasi 30 anni di lavoro. Uno dei focus è incentrato sul tema dell’invecchiamento attivo, con una serie di pacchetti orari che prevedono attività occupazionali, che mirano al mantenimento delle capacità e autonomie personali stimolando la memoria, l’orientamento e le capacità affettive e pratiche che aiutano la persona a vivere in modo autonomo a casa propria. Un altro servizio è finalizzato alla mediazione di conflitti, ed è dedicato alle persone che attraversano situazioni di contrasto o disaccordo, siano essi famigliari o di vicinato. La cooperativa prevede poi servizi di affiancamento individualizzato rivolti agli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado. Il percorso (di una durata variabile fra i 4 e gli 8 incontri individualizzati) ha l’obiettivo di strutturare un metodo di studio personalizzato, fornendo strumenti pratici che favoriscano l’apprendimento e la memorizzazione, migliorando le “prestazioni scolastiche”, la motivazione e il senso di autostima personale.

Cooperativa Fiordaliso propone invece pacchetti orari per il sostegno educativo a favore di persone maggiorenni con fragilità psichica medio/lieve, che possono prevedere anche accompagnamenti sul territorio e/o a domicilio (anche per persone anziane) in collaborazione e a sostegno delle attività di accompagnamento e sostegno educativo.

Sempre Simona ribadisce che “tutti i servizi sono erogati da un’equipe di lavoro formata da educatori/educatrici professionali e OSS e attivata in base alle esigenze, che garantisce competenze ed efficacia delle azioni. La nostra idea è quella di mettere a sistema le competenze che abbiamo a disposizione grazie alla rete di contatti, interni ed esterni al gruppo di lavoro, che abbiamo costruito nel tempo andando a fornire strumenti e occasioni di sollievo e aiuto. Cerco di spiegarmi meglio: sono un familiare, ho a casa un figlio/fratello che ha problemi psichiatrici. Sono naturalmente a conoscenza che il servizio pubblico nazionale mi fornisce un accompagnamento, ma questo non mi basta. Cosa posso fare? La nostra idea è dare supporto, attivando un servizio di accompagnamento anche per un singolo giorno alla settimana che diventa quindi una giornata di sollievo per i caregiver, mettendo a disposizione professionisti che non si occupano solo di tenere compagnia alla persona, ma che costruiscono insieme alla famiglia un progetto educativo e di sostegno alle famiglie in grado di rendere efficaci le ore impiegate”.

Communal Living è un progetto realizzato dal Comune di Cuneo insieme a Open House Impresa Sociale e Eclectica+ Impresa Sociale che si propone di mettere a disposizione di cittadini e famiglie servizi destinati a conciliare tempi di vita e lavoro e a favorire indipendenza e autonomia.

Il progetto offre a prezzi calmierati per fasce di reddito e servizi costruiti su misura; quattro le aree di intervento: servizi per la famiglia, servizi per la persona, e servizi per la casa e soluzioni abitative. Tutti i servizi possono essere acquistati attraverso il portale https://shop.communalliving.it/, oppure presso il Centro Servizi Communal Living (Cuneo, via XX Settembre 47/A).

Con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico sempre più vasto i propri servizi nelle prossime settimane Communal Living inaugurerà il proprio “Centro mobile”: uno stand pensato per entrare ancora di più in contatto con il pubblico, uno spazio sicuro dove ascoltare le persone, conoscerle e presentare la missione di responsabilità sociale. Questo mese saremo anche all’Ipercoop di Via Cascina Colombaro. Per ricevere informazioni dettagliate sugli orari e le location dello stand mobile, basta chiamare il Centro Servizi.

CENTRO SERVIZI Communal Living, via XX Settembre 47/A - 12100 – Cuneo.

Per info: 388 170 7449 e info@communalliving.it

Communal Living è un progetto realizzato dal Comune di Cuneo in partenariato con Open House Impresa Sociale ed Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa Sociale, finanziato dal Fondo per l’Innovazione Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.