Un open day nelle sezioni Anpas della provincia di Cuneo

L’Open Day Anpas in programma l’11 novembre in tutto il Piemonte presso le sedi delle Pubbliche Assistenze Anpas, intende avvicinare le cittadine e i cittadini al mondo del volontariato del soccorso e dell’assistenza socio sanitaria e a far scoprire loro l’importanza dell’essere di aiuto agli altri. Tante le attività in programma nel cuneese.

La Croce Verde di Saluzzo in occasione dell’Open Day Anpas organizza dalle ore 10 alle 12 un corso gratuito di primo soccorso e chiamata di soccorso con la partecipazione degli studenti delle scuole del territorio. Al termine si svolgerà una dimostrazione di soccorso a cura di un team di soccorritori dell’associazione.

Dalle ore 12 alle 14 visita guidata della sede operativa, del parco automezzi e delle Centrali Operative del Numero unico per le emergenze (Nue) 112 e del 118, che si ripeterà dalle 16 alle 18.

Dalle ore 14 alle 17 si terrà un incontro informativo di disostruzione delle vie aeree adulti e in ambito pediatrico con simulazione di scenario di soccorso.

È gradita la prenotazione chiamando il numero 0175 47000 o tramite WhatsApp 349 707 0155.

In piazza Garibaldi a Saluzzo sarà disponibile un punto informazioni con un mezzo attrezzato di carrozzina per permettere a tutti di poter raggiungere la Croce Verde Saluzzo.

Porte aperte anche all’Asava – Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza di Grinzane Cavour dalle ore 10 alle 18 con personale dedicato ad accogliere tutti coloro che saranno interessati a conoscere il mondo del volontariato in ambito sanitario, la realtà di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e a scoprire tutte le attività che contraddistinguono l’associazione.

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la sede, vedere le ambulanze e i presidi che quotidianamente vengono utilizzati.

Il gruppo di formazione di Asava presenterà il calendario dei corsi in programma per diventare volontari soccorritori e per conseguire l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Dalle ore 14.30 alle 16.00 visita guidata alla sede per i bambini delle scuole di Grinzane Cavour, accompagnati dai loro genitori. Per i piccoli sarà un’opportunità per salire sulle ambulanze e conoscere, attraverso il gioco, i presidi utilizzati.

In contemporanea il gruppo di formazione organizzerà, per i genitori, una breve presentazione per spiegare cos’è Anpas, chi è Asava, come si integra nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 e come comportarsi nel caso di bisogno di aiuto, attraverso la chiamata di soccorso. Al termine verrà svolta una lezione teorico pratica sulla disostruzione delle vie aeree. Alle ore 16.00 merenda per adulti e bambini.

A seguire, il gruppo di formazione darà una dimostrazione su come intervenire durante la simulazione di due scenari di soccorso: in caso di incidente automobilistico e in caso di arresto cardiaco.

La Croce Verde di Bagnolo Piemonte per l’Open Day Anpas organizza alle ore 10 in piazza San Pietro, presso l’ala coperta, un incontro informativo su disostruzione delle vie aeree su persona adulta e in ambito pediatrico, con simulazione di scenario di soccorso. Caffè e gadget offerti dalla Croce Verde di Bagnolo.

Nel pomeriggio, alle ore 15 in piazza Divisione Cuneese si terrà una simulazione di soccorso, previsti inoltre giochi per i piccoli con l’associazione di volontariato Nodocomix. Alle 16.30 merenda per tutti offerta presso la sede della Croce Verde Bagnolo Piemonte.

Il Gruppo Volontari del Soccorso Clavesana parteciperà all’Open Day Anpas dell’11 novembre coinvolgendo la popolazione, gli amministratori locali e in modo particolare i bambini e ragazzi con le loro famiglie. La giornata sarà suddivisa in tre momenti informativi e formativi per concludere poi con un momento ludico conviviale. Si inizierà alle ore 10 con una simulazione di rianimazione cardio polmonare e la presentazione di un video informativo sulle chiamate di emergenza.

Dalle ore 12.00 alle 15 visita alla sede del Gruppo Volontari del Soccorso Clavesana e simulazione scenari di soccorso. A seguire attività con i bambini e le famiglie, mentre i bimbi imparano giocando i genitori potranno seguire un mini corso sulle manovre salvavita di primo soccorso. Al termine merenda sinoira per tutti.

L’Open Day Anpas della Croce Bianca di Fossano inizierà alle ore 9, i volontari saranno a disposizione per una visita guidata della sede alla scoperta del mondo del volontariato del soccorso e per un corso di primo soccorso pediatrico al termine del quale si potrà assistere a una simulazione di intervento in collaborazione con altri enti del soccorso. È gradita la prenotazione al numero 0172 634968.

Open Day Anpas anche all’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani, alla Croce Bianca di Garessio, dai Volontari Valli Monregalesi di Villanova Mondovì, al Var Volontari Ambulanza Roero di Canale e presso l’Associazione Volontari Ambulanza di Cortemilia. In programma visite guidate alle sedi e al parco automezzi. Informazioni sulle attività e servizi delle associazioni, dimostrazioni di soccorso con manovre salvavita su persona adulta e in ambito pediatrico e di rianimazione cardio polmonare.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.