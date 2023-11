Cuneoginnastica: 14 medaglie nel campionato regionale Gold Junior e Senior

Al Palaginnastica di Torino si è appena concluso il Campionato individuale Gold junior e senior di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia.

Campionato la cui finalissima ed importante fase nazionale si terrà proprio a Cuneo il primo week end di dicembre.

Le giovani ginnaste dell’associazione hanno lasciato il segno in questo campionato regionale dal sapore particolare; tutte le atlete partecipanti della Cuneoginnastica hanno saputo raccogliere tutte le soddisfazioni del lavoro svolto in questa ultima gara.

Il totale delle medaglie ottenuto dalle sei ragazze è stato altissimo, 3 podi nel concorso generale e 11 podi di specialità.

Due sono le vicecampionesse regionali nel concorso generale che proprio in questo ultimo appuntamento hanno conquistato l’argento sul giro completo dei quattro attrezzi, nella categoria junior 1 Asia Delfino e nella categoria senior 1 Lucrezia Silvestro. Asia ha anche conquistato la medaglia d’argento al volteggio ed alla trave, mentre il bronzo al corpo libero. Lucrezia invece, nella sua categoria è argento al volteggio ed al corpo libero, è anche bronzo alla trave. La medaglia di bronzo nel concorso generale la conquista nella categoria junior 3 Anna Kryioshey, nelle finali di specialità è anche bronzo sia alla trave che alle parallele.

Altre pregiate medaglie di specialità le hanno conquistate la borgarina Sofia Ambrosio con il bronzo al volteggio nella categoria Junior 2 (quarta nel concorso generale), Sara Hadouz al corpo libero nella categoria junior 1 è argento (sesta nel concorso generale) mentre la più esperta di tutto il settore Alessia Ristorto, nella categoria senior 1 conquista l’argento a trave e il bronzo alle parallele. Tutte queste promettenti ginnaste, in gara hanno dimostrato il loro valore e la grande volontà di fare bene. Per tutte loro, che si sono qualificate per la tappa nazionale successiva l’obbiettivo sarà quello di conquistare tra 15 giorni in quel di Civitavecchia il pass per la finalissima delle migliori 30 ginnaste che si svolgerà proprio a Cuneo.

A partire da venerdì primo dicembre e proseguendo per sabato e domenica tre, le migliori 150 ginnaste d’Italia suddivise nelle 5 categorie si susseguiranno con i loro esercizi sui 4 attrezzi nello splendido scenario del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta; nei primi 2 giorni sono in programma i concorsi generali, mentre la domenica mattina le finali di specialità per le migliori otto ginnaste in ogni attrezzo.