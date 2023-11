Dronero: al "Ponte del dialogo" il romanzo d'esordio di Enrico Gallo

Sabato 4 novembre alle ore 15 "Semi" verrà presentato ufficialmente al pubblico all'interno del Festival Letterario Diffuso presso la sala di Palazzo Savio. Ingresso gratuito. Un romanzo che racconta l'importanza della lealtà, la storia di un'amicizia, e la bellezza di un messaggio straordinario che forse soltanto la musica è in grado di trasmettere.

"Michel è un contadino che dopo aver vissuto sulla propria pelle la tragedia di una guerra mondiale - spiega l'autore del libro - sogna una vita tranquilla e riservata, con la sua famiglia e nella sua cascina. Ma ha fatto una promessa, in tempo di prigionia: e deve mantenerla, costi quel che costi".

"Semi" è un libro sobrio, che parla di personaggi riservati, piemontesi, e in quanto tali poco inclini al mettere in mostra la propria vita, che preferiscono certamente una più composta, misurata, forma di esistere. Un vivere le emozioni soprattutto dentro, quasi nascondendole, soffocandole, senza che tuttavia questo significhi non esserne profondamente travolti.