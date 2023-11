L'autunno entra nel vivo e dipinge il Monviso di bianco

Un vero e proprio effetto inverno, con il Monviso imbiancato, stretto da un filo di nuvole e le vigne di La Morra.

Anche quest’anno la neve è arrivata a colorare le montagne, regalando uno scenario surreale e fiabesco. Vette innevate che graffiano il cielo e anche un po’ l’anima.

Non è una sorpresa, dal momento che siamo al 3 novembre (Santa Silvia), ma dopo temperature stravaganti l'autunno 2023 sembrava non entrare mai nel vivo.

Piano piano la natura ha rimesso tutto in ordine. L'aria è cambiata così come i colori dei paesaggi, qualche pioggia è arrivata e ora ecco le prime spruzzate di neve.

Bellissimo dunque lo spettacolo che, grazie ad un cielo terso ed un sole luminoso, rende giustizia all’incanto di questo angolo di paradiso.

Chissà che nelle prossime settimane la quota neve possa abbassarsi e regalarci un'altra magia. Non resta che attendere e sperare.