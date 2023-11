Questa sera (ore 21) non perdete “Time Out”; Ospiti Anna Danesi, Anna Gray, Francesca Magazza e il presidente del Cuneo Patrizio Bianco

Questa sera, alle ore 21, ritorna il format “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2, ideato e prodotto dal Gruppo editoriale More News. Titolo della quarta punta: “Settimana da tour de force”, visto che nel giro di appena otto giorni, le squadre di A1 e A2 sono tuttora impegnate in tre turni di campionato.

Nello studio di registrazione di Targatocn.it è prevista la presenza di un ospite d’eccezione, come il presidente della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Patrizio Bianco. Non meno importanti il “parterre” delle tre ospiti in collegamento, con due delle centrali più forti della serie A1: la centrale della Igor Gorgonzola Novara Anna Danesi e la centrale della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 Anna Gray.

In collegamento da Costa Volpino, invece, ci sarà l’intervento della schiacciatrice della CBL Francesca Magazza, che lo scorso anno indossava la maglia del Cuneo. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con protagoniste Federica Carletti (Uyba Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Pinerolo), Yasmina Akrari (Pinerolo), Noemi Signorile (Cuneo), Anna Adelusi (Cuneo), Marco Zanelli (Esperia Cremona), Sofia Ferrarini (Cremona), Marco Gazzotti (Lpm Bam Mondovì), Alice Farina (Lpm), Daris Amadio (Fut. Busto Arsizio) e Sofia Monza (Futura).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.