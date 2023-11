Volley A2M. Domani sera Cuneo a caccia di punti con Pineto. Mattia Gottardo: "Non bastano le belle reazioni, serve vincere" (VIDEO)

Domani sera, sabato 4 novembre, alle 20.30 la Puliservice Acqqua S.Bernardo Cuneo torna in campo per l'anticipo della quinta giornata di campionato.

È la terza gara che gli uomini di Matteo Battocchio affrontano tra le mura amiche del palasport di San Rocco Castagnaretta nelle prime 5 previste dal calendario. In termini di risultati, finora il bilancio pende nettamente in favore delle gare casalinghe: 2 vittorie su altrettante partite disputate.

Diverso, invece, il discorso nei match giocati lontano da Cuneo: i piemontesi non sono riusciti ancora a centrare la vittoria, anche se non si può dire che abbiano giocato male. Dovranno, questo sì, incominciare ogni confronto aggredendo da subito gli avversari, cosa che non è riuscita né a Grottazzolina né a Brescia.

"Vero, ma dobbiamo anche renderci conto che di fronte abbiamo avuto gli avversari. E, sia Grotta sia Brescia, non è che fossero avversari di basso livello": a fare la severa, ma giusta disamina di quanto andato in archivio è il giovane schiacciatore Mattia Gottardo, chiamato dentro con regolarità da coach Battocchio nelle ultime due partite

Prima in casa con Aversa, poi due giorni fa al San Filippo: ha risposto bene. "Non sono d'accordo - puntualizza - Con Aversa è andata bene, ma a Brescia sono partito così così pur riprendendomi un po' dopo. Posso fare molto, molto meglio". Giusta determinazione.

Ora è tempo di pensare a Pineto, squadra costruita per la salvezza che nelle prime giornate di campionato ha incamerato punti preziosi per centrare il traguardo.

Mattia Gottardo presenta così la sfida agli abruzzesi: