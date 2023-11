Volley femminile A1: Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, domenica arriva Novara (VIDEO)

E’ tempo di derby piemontese, il secondo dopo quello della prima giornata che ha visto le Gatte battere Pinerolo in trasferta.

Domenica 5 novembre arriva al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta la Igor Gorgonzola Novara con 1.500 posti in tribuna rossa a 5 euro grazie all'impegno del co-title sponsor Olivero Srl. I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Liveticket.

La squadra guidata da Lorenzo ‘Lollo’ Bernardi si presenta da capolista, solida e sicura del suo attuale ruolo, al netto di alcune gare ancora da disputare da parte delle dirette avversarie in vetta alla classifica.

La Honda Olivero San Bernardo torna tonica dalla trasferta di Cremona dove la netta vittoria ha convinto Signorile e compagne dei propri mezzi e delle proprie possibilità. I 7 punti in classifica sono un buon risultato che offre molti spunti di verifica, soprattutto con le squadre titolate come Novara.Lasciando perdere i precedenti che sono significativi ma non leggono il presente della Cuneo Granda Volley, questa è una sfida che offrirà molti scenari di interpretazione della condizione fisica, tattica e mentale della squadra di coach Bellano, oltre a dare indicazioni sul prossimo futuro.

Due novità al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta: Spiky la mascotte della squadra inizierà a coinvolgere il pubblico e contribuirà agli spettacoli di intrattenimento, gli ‘animation event’, previsti grazie alla collaborazione di Fuma che Anduma, la scuola di arti circensi della provincia di Cuneo che sta preparando un vero e proprio spettacolo da abbinare al volley femminile per rendere ogni partita in casa delle Gatte un evento da vivere intensamente.

COACH BELLANO, HONDA OLIVERO SAN BERNARDO CUNEO: “Giochiamo contro un avversario molto forte, con atlete di grande livello che hanno fatto un inizio di stagione secondo le aspettative con qualità di gioco molto alta. Siamo in buona condizione mentale, con un pelo di stanchezza, ma convinti di essere pronti a questa avversaria, avendo come obiettivo quello di cercare la nostra miglior organizzazione possibile per sfruttare le poche occasioni che una squadra come Novara ti lascia durante la partita.”

Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20 e Diretta Sky