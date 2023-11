Volley Giovanile, pieno di vittorie per le U15 e U17 Lab Travel Cuneo

Pieno di vittorie per le U15 e U17 Lab Travel Cuneo che vincono sia in casa che in trasferta. In Prima divisione i cuneesi strappano un set al Villanova.

Domani, sabato 4 novembre ore 15.30, scenderanno in campo le due compagini Under 15.

La compagine Bianca di coach Tavella ospiterà al Pala ITIS il Villanova Volley, mentre la Rossa dei coach Garino e Garro sarà impegnata a Mondovì.

Ricapitoliamo le gare: Sabato 4 novembre, Under 15 - ore 15.30

Lab Travel Cuneo Bianca VS Villanova Volley -> Pala ITIS Cuneo

Vbc Mondovì VS Lab Travel Cuneo Rossa -> Mondovì