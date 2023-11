Gp Brasile, Verstappen in pole davanti a Leclerc e Stroll

(Adnkronos) - Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gp del Brasile sul circuito di Interlagos. Il pilota dell Red Bull ha chiuso con il tempo di 1.10.727 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'Aston Martin di Lance Stroll. L'abbondante pioggia caduta sul circuito di San Paolo ha poi costretto i commissari a sventolare la bandiera rossa a 4:19 dalla fine del Q3. Bandiera che non è stata tolta assegnando la pole all'olandese, la sua 31esima in carriera e l'11esima in questa stagione.

Quarto posto per Fernando Alonso e quinto per la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra George Russell. A chiudere la top ten Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez e Oscar Piastri.