In Brasile pole position per Verstappen, secondo Leclerc

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) - E' di Max Verstappen il miglior tempo - 1:10.727 - che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara di domenica, ovvero il Gp del Brasile, in scena a San Paolo, lungo il tracciato di Interlagos. Il campione del mondo della Red Bull conquista la prima posizione sulla griglia di partenza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla sorprendente Aston Martin di Lance Stroll, in seconda e in terza posizione rispettivamente con i crono di 1:11.021 e 1:11.344. Sessione che termina con quattro minuti di anticipo a causa del forte maltempo abbattutosi sul circuito di Interlagos, che non avrebbe permesso ai piloti di scendere nuovamente in pista in condizioni ottimali per l'ultimo tentativo di qualifica. In virtù di questo, chiude in quarta posizione sulla griglia di partenza l'altra Aston Martin di Fernando Alonso, con Hamilton e Russell su Mercedes rispettivamente in quinta e in sesta posizione. Settimo Norris su McLaren, solo ottavo tempo invece per l'altra Ferrari di Carlos Sainz, con Perez su Red Bull e Piastri su McLaren che chiudono la top ten delle qualifiche del Gran Premio del Brasile.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).