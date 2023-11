Furto della medaglia al Valor militare, Uniti per Alba attacca: "Il sindaco ci deve delle spiegazioni"

Nel maggio scorso il furto della Medaglia d'Oro al Valor Militare attribuita ad Alba per il suo impegno nella lotta partigiana

Dopo le notizie filtrate sul presunto autore del furto della medaglia d'oro al Valore Militare della Città d' Alba, critiche all'Amministrazione Comunale sono arrivate dalle opposizioni di Uniti per Alba: "Apprendiamo dagli organi di stampa che è stato individuato l’autore del furto della Medaglia d’Oro a V.M. trafugata nell’ufficio del Sindaco nella notte tra il 5 e il 6 maggio scorso. Da quanto leggiamo scopriamo che il sospettato sia di Genova e abbia tentato di vendere la medaglia liberandosene una volta resosi conto dello scarso valore commerciale. A questo punto una domanda sorge spontanea: come ha fatto ad accedere nell’ufficio del Sindaco e muoversi con facilità e conoscenza del palazzo comunale? Inoltre gli organi di stampa parlano di ‘identificazione in breve tempo’."

La nota prosegue: "Un’altra domanda ci piacerebbe fare, qualora le informazioni in nostro possesso fossero confermate: come mai il Sindaco non ha dato nessuna informazione nelle due interrogazioni fatte dai consiglieri Tibaldi e Tripaldi rispettivamente a maggio e a settembre? Chiederemo lumi al primo cittadino su una vicenda che era grave e sta diventando grottesca".