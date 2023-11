Alba, c’è un denunciato per il furto della Medaglia d’Oro al Valor Militare

Nel maggio scorso il furto della Medaglia d'Oro al Valor Militare attribuita ad Alba per il suo impegno nella lotta partigiana

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio scorsi era riuscito a introdursi nel municipio di Alba del Comune di Alba e, raggiunto l’ufficio del sindaco, aveva rubato la Medaglia d’oro al Valor Militare concessa alla città nel 1949 dal Presidente della Repubblica per la partecipazione alla lotta partigiana .

Il sospettato, un uomo domiciliato a Genova che vivrebbe di espedienti, già gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, dopo aver infranto la cornice di vetro che custodiva la medaglia si è impossessato della stessa, allontanandosi immediatamente dalla città in treno.

Le indagini, subito avviate dai Carabinieri della Compagnia di Alba, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, hanno permesso di identificare in breve tempo l’autore del reato e hanno portato a un negozio compro oro di Genova dove il sospettato avrebbe tentato di disfarsi della medaglia che, tuttavia, non è stata accettata dal negoziante secondo il quale la stessa sarebbe stata di scarso valore economico, tanto che il presunto autore del reato se ne sarebbe disfatto immediatamente.

"Nei confronti dell’indagato – informa il Comando provinciale dei Carabinieri – la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, che ha diretto le indagini, ha emesso l’avviso di conclusione indagini. L’indagato deve sempre essere considerato innocente sino all’emanazione di una sentenza di condanna".