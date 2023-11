Squadre dei Vigili del Fuoco partite da Mondovì e dal distaccamento volontari di Dogliani stanno operando da alcune ore per lo spegnimento di una legnaia che ha preso fuoco in strada Sant’Anna a Carrù.

L’allarme è scattato poco dopo le 4.30 di questa mattina, sabato 4 novembre.

In questi minuti sono in corso le ultime operazioni di spegnimento e smassamento dei materiali andati distrutti. Il rogo non avrebbe interessato altre strutture.