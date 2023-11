Nella mostra “Scorci di Martiniana Po” l’omaggio a Livio Bianco e alla memoria pittorica del territorio

Martiniana, piccolo paese all’imbocco della valle Po ha avuto tra i propri abitanti alcuni artisti che hanno lasciato un segno importante con le loro opere.

Tra questi il pittore Livio Bianco al quale la neo nata associazione culturale “Giovanni ‘Netu’ Borgna”, per presentarsi ufficialmente, ha scelto di rendergli omaggio dedicandogli una mostra personale che sarà inaugurata domani, domenica 5 novembre alle 16, nella chiesa Confraternita dei Disciplinati.

Livio Bianco, autore ancora in vita, è nato a martiniana Po nel 1934 e, fin dalla tenera età, aveva mostrato un interesse e delle doti spiccate per il disegno artistico e, in modo particolare per la tecnica a matita e ad acquerello con cui ha disegnato parecchie opere.

Nel periodo in cui visse e lavorò a Torino l’artista martignanese coltivò la sua passione da autodidatta, creando nel tempo collezioni di oltre trecento quadri, con soggetti di scorci delle molte borgate e dei paesi della valle Po.

Merita di essere ricordata una collezione dedicata a cento comignoli tra i più caratteristici del Piemonte. Nella mostra dal titolo “Scorci di Martiniana Po” sono esposti i paesaggi che Livio Bianco ha raffigurato nei suoi quadri con decine di scorci di Martiniana, le cappelle e le borgate. Molti luoghi sono ormai completamente irriconoscibili e grazie alle sue opere è possibile rivederli, riviverli e ricordarli.

L’associazione “Giovanni ‘Netu’ Borgna”, da poco costituita, è formata da Elia Carletto presidente, Nadia Barra vicepresidente, Lucia Cerutti segretaria, e i soci fondatori Marco Palmero, Giacomino Galliano e Severino Scarazini.

“La mostra – spiega il presidente Elia Carletto – è il primo evento della nuova associazione culturale intitolata Giovanni Borgna da tutti conosciuto con il nome di “Netu”.

Ha come scopo la riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Martiniana Po, attraverso i colori e la mano dell’artista locale Livio Bianco il quale negli anni ha realizzato una vera e propria ‘memoria storica del territorio’ dipingendo una collezione di grandissimo valore di quadretti che hanno come soggetto gli scorci e i paesaggi del paese.

Come motto il gruppo ha scelto la frase dello scrittore, fotografo e giornalista Gianni Aimar, che recita: “Scoprite la “vena” artistica di Martiniana Po, respirerete il suo fascino silenzioso e discreto, capirete perchè molti artisti l’hanno visitata e perchè in questo paese hanno realizzato preziosi capolavori”.

La mostra sarà inaugurata domenica 5 novembre, alle 16, nella chiesa della Confraternita di Martiniana Po.

Durante l’evento si esibiranno le giovani musiciste locali Imelde e Matilde Ghione, con un concerto per arpa e flauto traverso. Per brindare alla nascita dell’associazione Borgna e creare un momento di convivialità sarà offerto ai presenti l’aperitivo nella sagrestia della chiesa che ospita la mostra. L’esposizione sarà visitabile fino all’8 dicembre, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e la domenica tutto il giorno dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19).

Fino all’8 dicembre è visitabile tutti i fine settimana nella chiesa della Confraternita a Martiniana Po. Ingresso libero.