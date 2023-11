Pallapugno: l'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola è campione d'Italia 2023

L'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese è campione d'Italia 2023, nel 101esimo scudetto della storia della pallapugno. La quadretta capitanata da Federico Raviola ha superato, con il risultato di 11 a 4 ( 7 a 3 nell'intervallo), il Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto nello spareggio scudetto disputato allo sferisterio di Cuneo. Una partita molto partecipata e tifata, con oltre mille spettatori che hanno seguito la diretta anche online. Lo scudetto torna in Liguria dopo 27 anni.

Per Raviola si tratta della seconda gioia tricolore dopo quella del 2018 con la maglia della Subalcuneo. È stata necessaria la "bella" per assegnare lo Scudetto 2023 dopo che entrambe le squadre avevano sfruttato il fattore campo nelle finali di andata e ritorno disputate nei giorni scorsi: 11-8 per Vacchetto a Cortemilia, 11-7 in favore di Raviola a Dolcedo.