Pole dance: risultati lusinghieri per Valentina Viale e Carola Ginevra Olocco

La caragliese Valentina Viale, vicecampionessa del mondo attualmente in carica specialità Pole Sport Posa, ha conquistati la top ten nella gara internazionale Pole Arnold Spain tenutasi a Madrid il 13 ottobre.

Valentina Viale è allenatrice, coach e insegnante presso le scuole ASD Dance Star Academy di Caraglio, Fitness Academy di Busca, Allineamente Borgo S.Dalmazzo e Malua Dance Academy di Saluzzo.

Ha portato in gara, come coach, la monregalese Carola Ginevra Olocco alla Coppa Italia (specialità pole dance) tenutasi a Cesenatico il 27 ottobre. Carola è salita sul terzo gradino del podio e si è qualificata per il Campionato Nazionale in programma a maggio.