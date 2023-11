Fie & Fiöi Volley Busca: il programma del weekend

Le ragazze della serie D MC 1933 Top Four Busca dopo la trasferta ad Alba da cui hanno portato a casa un punto contro il P.G.S. El Gall, sabato alle 20.30 torneranno a giocare in casa, ospitando il Libellula Volley.

« Partita a corrente alternata quella contro le albesi, abbiamo sottovalutato l’avversario basandoci (più o meno inconsciamente) sulla vittoria facile in coppa. El Gall si aggiunge al gruppo delle possibili squadre da play off. A noi manca ancora sicurezza, il potenziale c'è, ma basta poco per destabilizzarci; ci lavoreremo. Bene al servizio, pochissimi errori anche se abbiamo lasciato molto più spazio al gioco in schema avversario, l'attacco in pipe inizia ad essere giocato con maggiore sicurezza.» - l’analisi di coach Cavallero.

L’Under 18 non impatta nel modo giusto il confronto con le albesi in casa, domenica sarà a Canale per la 4^ giornata. Coach Dovetta al termine dell’incontro: « Purtroppo contro un avversario alla portata, non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco. Non un difetto di tecnica, ma un approccio sbagliato, come dimostrano i momenti di vantaggio non sfruttati. Il lavoro in palestra e i prossimi confronti saranno fondamentali per sbloccare queste situazioni».

Bella vittoria piena dell’U16 Sedamyl MC 1933 a Villanova Mondovì, domenica mattina alle 10.30 saranno in campo a Centallo nel derby contro l’Asd Centallo Volley Rossa. Lo stesso gruppo, sempre allenato da coach Valerio Barbero, domani alle ore 17.00 esordirà nel campionato Juniores di CSI al palazzetto di Busca ospitando la Virtus Boves.

Esordio torinese per le due squadre maschili: òla serie C sarà ospite del Volley San Paolo mentre la serie D andrà domenica a Moncalieri in casa del Pallavolo Torino.

Le gare

Sabato 4 novembre

CSI Juniores - ore 17.00

Volley Busca VS Virtus Boves -> Palasport di Busca

Serie D femminile – 20.30

Mc 1933 Top Four Busca VS Libellula Volley -> Palasport di Busca

Serie C maschile – 21.00

Volley San Paolo VS Mc 1933 Top Four Busca -> Torino (Palestra Vigone)

Domenica 5 novembre

Under 16 - ore 10.30

Asd Centallo Volley Rossa VS Sedamyl Mc 1933 Busca -> Centallo

Under 18 – ore 18.00

Volley Roero VS Sedamyl Mc 1933 Busca -> Canale

Serie D maschile - ore 18.00

Pallavolo Torino VS Mc 1933 Top Four Busca -> Moncalieri