Volley A2M. Il ciclone Jensen si abbatte su Pineto: Puliservice S.Bernardo vince 3-1

Missione compiuta per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che intasca i 3 punti in palio battendo l'Abba Pineto nell'anticipo della quinta giornata di campionato. Finisce 3-1 (25-19/25-17/23-25/25-18), con il solo piccolo rammarico di non essere riusciti a centrare percorso netto.

Forse un rilassamento mentale dei ragazzi di Matteo Battocchio è costato loro il prolungamento del match, fin lì dominato in ogni fondamentale. Ma il tecnico non la pensa così: "Non direi un rilassamento mentale, bensì una bella lezione di tecnica che è riuscito a darmi il tecnico di Pineto cambiando a più riprese le carte in tavola. Lì siamo andati un po' in affanno. Non dico che ci sta, ma non lo vedo come un rilassamento mentale".

Sbavatura a parte, tutto ha funzionato a meraviglia nella squadra di Cuneo. A partire dalla battuta (6 aces contro 1 di Pineto), arma in più nel set d'apertura, ma anche e soprattutto un grande attacco: 54% finale è tanta roba. Buono anche il muro (9 con 4 di Volpato, tre dei quali di fila nell'ultimo set).

Gran partita dell'opposto Mads Jensen che ha incamerato 29 punti personali, 25 in attacco (un set vinto da solo), oltre 3 battute vincenti ed un muro, ma è stata tutta la squadra a far quadrare il bilancio.

Da sottolineare l'ingresso in campo per la prima volta in stagione di Leonardo Bristot, Alessandro Coppa e Federico Giordano ai quali Matteo Battocchio ha concesso la passerella del palasport nel finale di quarto set.

IL MATCH

Cuneo interpreta l'avvio di match in modo perfetto, aggredendo Pineto con il servizio. La ricezione degli abruzzesi tentenna, l'attacco è spuntato e la Puliservice scappa 5-2, poi 8-4 con due attacchi di Botto. Pineto è doppiata sul 12-6, ace di Volpato. Il primo timido acuto della squadra di Tomasello dalla linea di fondo arriva da Benadivez che piazza un ace (13-8), rotazione sulla quale s'infortuna il capitano di Cuneo, Iacopo Botto, che deve uscire per una ginocchio dolorante: al suo posto Gottardo. Pineto sbaglia tre attacchi di fila, due di Di Silvestre ed uno di Loglisci lasciando scappare i piemontesi sul 17-8. A metà set l'Abba incomincia ad inquadrare il campo, ora batte meglio e la ricezione piemontese è meno precisa. Arrivano tre punti di fila per gli abruzzesi, due dei quali su errore avversario: Battocchio lo intuisce e ferma il gioco sul 21-15, ma al rientro arriva il muro di Nikacevic per il 21-16. Jensen porta la sua squadra al set ball (24-17) e chiude 25-19.

Abissale la differenza in attacco tra le due squadre, 42% contro il 29% avversario, mentre si registrano 2 muri, 1 ace e 4 battute sbagliate per parte, ma la differenza la fa la qualità del servizio piemontese.

Nel secondo set rientra Botto. L'inizio è più equilibrato, Pineto più precisa sulla battuta, ma a salire in cattedra è il muro di Cuneo: quello di Codarin dà subito il break sul 5-3. Vantaggio che s'incrementa con l'attacco di Andreopoulos (9-6), poi arriva un altro block piemontese, stavolta di Jensen per il 10-6. A metà set Botto torna in panchina per lasciare ancora spazio a Gottardo, mentre il greco di Cuneo segna a referto l'ace del 15-9. Sull'ennesimo muro (Jensen) coach Tomasello interrompe il gioco, la sua squadra è sotto di 7 lunghezze (19-12), È il set di Jensen: il danese è scatenato, gioca un mani e fuori perfetto, arriva il 22-14 con il secondo time out di Pineto. Sottile di prima intenzione regala il set ball a Cuneo (24-16), a chiudere ci pensa Gottardo 25-17.

Numeri importanti quelli fatti registrare da Cuneo in questo set: 63% in attacco (33% Pineto), con Jensen inarrestabile (7 su 9, 78%), così come Anrdeopoulos (71%) e Volpato (75%, 3 su 4).

Il terzo parziale (Gottardo in campo da subito, Botto in panchina) parte ancora in modo equilibrato, ma si spezza nel turno in battuta di Mads Jensen che porta Cuneo avanti di tre lunghezze sul 12-9. C'è il time out di Tomasello, ma Cuneo mette ancora un break con il diagonale di Gottardo del 15-11. La squadra di Battocchio fa quello che non si dovrebbe mai fare, mollare la concentrazione: arrivano un punto in attacco di Nikacevic, l'errore di Andropoulos che manda fuori un lungolinea e gli abruzzesi sono a -1 (17-16). Il coach cuneese ferma il gioco, ma Pineto pareggia i conti a 17 con Benadivez poi passa per la prima volta nel match a condurre grazie al mani e fuori ancora di Benadivez. Il break di Pineto nel momento più importante: palla out di Jensen per il 21-23, break che permette a Loglisci di chiudere il set sull'attacco dalla seconda linea del 23-25.

La differenza in questo set la fa l'attacco di Pineto, raddoppiato rispetto quello precedente (67%, con 3 giocatori, Nikacevic, Di Silvestre e Loglisci al 75%), mentre Cuneo chiude con un più che discreto 54%, (55% Jensen, bene anche Codarin, 3 su 4 per il 75% personale). La squadra di Battocchio paga a caro prezzo il rilassamento mentale di metà set.





La battuta di arresto piace a Battocchio, che nell'intervallo catechizza i suoi e loro rientrano in campo con il giusto atteggiamento. Subito avanti 4-1 con Jensen che si prende sulle spalle la squadra, la Puliservice va avanti di 6 punti grazie a tre muri consecutivi presi da Volpato: sul 16-10 c'è il time out di Tomasello. Il centrale di Cuneo è inarrestabile, piazza un altro block e l'attacco del 20-12. Il punto della vittoria per Cuneo (25-18) arriva sulla pipe di Gottardo.